Bobua написав:............... Дрібний. Несуттєвий. Несамостійний і залежний...
Саме такими словами можна, мабуть, описати допрезидентський бізнес Зе... І тут бац -- президент.
І він, і його “корефани” нездатні керувати “корпорацією на 40млн працівників. ” Все спланувати, мінімізувати втрати, налагодити сталий, надійний процес. От в чому біда...
\\\ Провести мобилизацию при таком "ухилянстве"... Как Вы себе представляете? \\\
При ТАКОМ -- наверное, уже никак -- как говориться "поздно пить боржоми ..." А вот еще год назад, да не шокируя народ цифрой потерь в 500 тысяч... -- это, кстати, к вашему вопросу чуть ниже про Провалы. -- Еще в ту же копилку: пу всякие "военные рейки" и "льготные ипотеки" для стимулирования в первые месяцы повводил, а найвплывовишый шо?
ЛАД написав:................. 1. Может, и лучше. Но настроения о "кордонах 91" возникли не сегодня, а были почти с самого начала. Возможно, кроме первых 2или 3 месяцев. 2. Не хотеть, чтобы дети воевали и хотеть, чтобы дети выросли элоями - совершенно разные вещи. Не знаю нормальных людей, которым хотелось бы, чтобы дети воевали. В Израиле не "готовят воевать", а готовят быть способными защищать родину при необходимости. Это не одно и то же.
1) питання -- чому такі настрої взагалі виникли, якщо воює лише неповний 1% населення... і ті без особливого бажання..., а решта “в хатці”.
Интересный вопрос. Как бы Вы на него ответили?
2) здатність захищати країну без готовності воювати, вбивати -- неможлива, як наприклад і вправність в контактних видах спорту, якщо всі тренування будуть безконтактні... Бо при контанкті всі “впісяються”. Як, напр., нинішні клієнти ТЦК. От тому, мабуть, Ізраїль понад пів століття досипає дров у полум`я мусульм.фанатизму...
Нынешних "клиентов ТЦК" НЕ готовили "захищати країну". Ни одного дня за время независимости. Не было ни военной подготовки, ни "патриотического воспитания". Тут часто смеялись над росс. методами школьного воспитания, всякими маршировками и т.п., но это таки нужно. Людей надо готовить защищать родину, а не готовить воевать и, тем более "вбивати". И готовить к этому с детства.
ЛАД написав:/// Нынешних "клиентов ТЦК" НЕ готовили "захищати країну". Ни одного дня за время независимости. Не было ни военной подготовки, ни "патриотического воспитания". Тут часто смеялись над росс. методами школьного воспитания, всякими маршировками и т.п., но это таки нужно. Людей надо готовить защищать родину, а не готовить воевать и, тем более "вбивати". И готовить к этому с детства.
Я не знаю что у вас за "и т.п." скрывается, но "всякие маршировки" кроме глухого раздражения никак иных чувств обычно не вызывают... Готовить защищать Родину конечно же нужно, но ПЕРЕД этим нужно как-то обозначить чем она от обычного государства отличается -- и откуда на ее верхушке Паны появились.
ЛАД написав: Вони не хочуть, щоб хтось воював за них.
А звідки американці це узяли???
Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Тобто максимум можна сказати так -- українці не хочуть, щоб іноземні війська воювали поруч з ними. І то це максимум, який можна ще якось вижати. Умовно. Про "за них" (то есть вместо них) нічого не лунало.
Чи може за них так і значить - за них. А не замість них. Хз. Як там і переклад був.
Вы приписали мне чужие слова. Главное у Райдера было (я даже выделил жирным шрифтом):
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну.
И это было в "ексклюзивному інтерв’ю генерала" корреспонентке "Радіо Свобода" Зоряне Степаненко, так что очень вряд ли из-за перевода.
ЛАДя розумію, ваша позиція "мой - прєзідєнт, а то всьо папєреднікі". Але пройобів, навіть у боротьбі з корупцією за період війни - купа. БЕБ в пику партнерам, К. Тимошенко - це тільки те, що зараз очі ріже.