ЛАД написав: Вони не хочуть, щоб хтось воював за них.
А звідки американці це узяли???
Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Тобто максимум можна сказати так -- українці не хочуть, щоб іноземні війська воювали поруч з ними. І то це максимум, який можна ще якось вижати. Умовно. Про "за них" (то есть вместо них) нічого не лунало.
Чи може за них так і значить - за них. А не замість них. Хз. Як там і переклад був.
Вы приписали мне чужие слова. Главное у Райдера было (я даже выделил жирным шрифтом):
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну.
И это было в "ексклюзивному інтерв’ю генерала" корреспонентке "Радіо Свобода" Зоряне Степаненко, так что очень вряд ли из-за перевода.
ЛАДя розумію, ваша позиція "мой - прєзідєнт, а то всьо папєреднікі". Але про.., навіть у боротьбі з корупцією за період війни - купа. БЕБ в пику партнерам, К. Тимошенко - це тільки те, що зараз очі ріже.
sashaqbl написав:ЛАДя розумію, ваша позиція "мой - прєзідєнт, а то всьо папєреднікі". Але пройобів, навіть у боротьбі з корупцією за період війни - купа. БЕБ в пику партнерам, К. Тимошенко - це тільки те, що зараз очі ріже.
Нет у меня такой позиции. Вы на форуме относительно недавно, уже после выборов. Не знаю, читали ли раньше. Но я ни разу не позволял себе оскорбительных замечаний по Порошенко ни до, ни после выборов и, более того, долго сомневался, голосовать ли против него за Зеленского. По Вашим замечаниям Зеленскому:
Провал комунікації з суспільством. Провал комунікації з союзниками. Провал боротьби з корупцією.
1. Сложно судить, нет объективных критериев. Тем более, высказывание неконкретное. В чём провалы и что/как надо было? Именно првалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества. 2. В чём "провал комунікації з союзниками"? В том, что Шольц не даёт "Таураси"? Или в том, что Джонсон не ставит на голосование в палате представителей закон о помощи? Это их проблемы, которые, к сожалению, сказываются на нас. И никакая "коммуникация" на это повлиять не может. Они сами оценивают свои риски и возможности. Обратите внимание на разницу подходов прибалтов, поляков, чехов и Зап. Европы. 3. Верно. Но расскажите, какому президенту это удалось? Хотя бы немного?
_hunter У "пу" за прошлый год только нефтегазовых доходов 100 млрд. долл. За 2022 было ещё больше. А у нас? Спасибо за финпомощь Западу, иначе уже давно нечем было бы платить зарплаты бюджетникам (врачам, учителям, коммунальщикам и пр.), а вслед за ними и энергетикам. Я уж не говорю о пенсиях. На зарплату военным тоже не хватило бы. Вы вспоминаете о стимулировании пу, а о том, что Зеленский почти с самого начала поднял зарплаты военным до очень больших по нашим меркам размеров, Вы забыли? Кстати, насколько помню, Порошенко обещал это сделать ещё в 2014 при значительно лучшей ситуации, но не сделал.
Бетон написав:Верховная Рада хочет упростить поручение гражданства гражданам других стран. И в то же время, постоянно звучат инициативы лишать гражданства тех, кто за рубежом. Хм...
что не так? поменять плохих людей на хороших.
ЛАД написав:Зеленский почти с самого начала поднял зарплаты военным до очень больших по нашим меркам размеров, Вы забыли?
поднял тыловым крысам с погонами военкома до 150 тыс. Если б не западная помощь остальных бюджетников бы уже кормили бесплатным супом вместо денег. Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 14:56, всього редагувалось 2 разів.