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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72627263726472657266 ... 7268>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:58

  detroytred написав:
  ЛАД написав: Вони не хочуть, щоб хтось воював за них.

А звідки американці це узяли???

Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."

Тобто максимум можна сказати так -- українці не хочуть, щоб іноземні війська воювали поруч з ними. І то це максимум, який можна ще якось вижати. Умовно.
Про "за них" (то есть вместо них) нічого не лунало.

Чи може за них так і значить - за них. А не замість них.
Хз. Як там і переклад був.

Вы приписали мне чужие слова. :)
Главное у Райдера было (я даже выделил жирным шрифтом):
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну.

И это было в "ексклюзивному інтерв’ю генерала" корреспонентке "Радіо Свобода" Зоряне Степаненко, так что очень вряд ли из-за перевода.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:00

ЛАДя розумію, ваша позиція "мой - прєзідєнт, а то всьо папєреднікі".
Але про.., навіть у боротьбі з корупцією за період війни - купа.
БЕБ в пику партнерам, К. Тимошенко - це тільки те, що зараз очі ріже.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:00

  ЛАД написав:Тут часто смеялись над росс. методами школьного воспитания, всякими маршировками и т.п., но это таки нужно.
и выборы в детском саду (с фальсификациями, как положено). Забить куетой голову детям как можно раньше.
Зображення
главный учитель страны учит школоту истории
Зображення

знаете почему совок воспитывал патриотизм? потому что ничего другого он предложить не мог. Посмотрите на Сев.Корею какие они все там патриоты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 14:12, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:01

  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут ещё обсуждали отставку Залужного и некоторые объясняли это "устранением конкурента". В этих целях лучше было поставить его начальником ТЦК и СП

Чому не міністром МО, або прем"єром?

Начальником ТЦК для падения рейтинга, по-моему, значительно лучше.
При этом даже увольнять из армии не нужно, это должность военная и, думаю, генеральская.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:14

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут ещё обсуждали отставку Залужного и некоторые объясняли это "устранением конкурента". В этих целях лучше было поставить его начальником ТЦК и СП

Чому не міністром МО, або прем"єром?

Начальником ТЦК для падения рейтинга, по-моему, значительно лучше.
При этом даже увольнять из армии не нужно, это должность военная и, думаю, генеральская.

Так, может быть, он сам не пошел -- понимая все риски?..
Должность и близко не генеральская:
https://hromadske.ua/ru/posts/zaluzhnyj ... sskogo-tck
https://zn.ua/UKRAINE/zaluzhnyj-naznach ... -ttsk.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:15

  ЛАД написав:Главное у Райдера было (я даже выделил жирным шрифтом):
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну.


І там ще продовження його слів:
Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них.

Цікаво, хто висловився від імені всіх українців і відмовився від участі іноземних військ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:18

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут ещё обсуждали отставку Залужного и некоторые объясняли это "устранением конкурента". В этих целях лучше было поставить его начальником ТЦК и СП

Чому не міністром МО, або прем"єром?

Начальником ТЦК для падения рейтинга, по-моему, значительно лучше.
При этом даже увольнять из армии не нужно, это должность военная и, думаю, генеральская.

Сунь Цзи: Тримай друзів близько до себе, а ворогів ще ближче.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:45

  sashaqbl написав:ЛАДя розумію, ваша позиція "мой - прєзідєнт, а то всьо папєреднікі".
Але пройобів, навіть у боротьбі з корупцією за період війни - купа.
БЕБ в пику партнерам, К. Тимошенко - це тільки те, що зараз очі ріже.

Нет у меня такой позиции.
Вы на форуме относительно недавно, уже после выборов.
Не знаю, читали ли раньше.
Но я ни разу не позволял себе оскорбительных замечаний по Порошенко ни до, ни после выборов и, более того, долго сомневался, голосовать ли против него за Зеленского.
По Вашим замечаниям Зеленскому:
Провал комунікації з суспільством.
Провал комунікації з союзниками.
Провал боротьби з корупцією.

1. Сложно судить, нет объективных критериев. Тем более, высказывание неконкретное. В чём провалы и что/как надо было?
Именно првалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.
2. В чём "провал комунікації з союзниками"? В том, что Шольц не даёт "Таураси"? Или в том, что Джонсон не ставит на голосование в палате представителей закон о помощи? Это их проблемы, которые, к сожалению, сказываются на нас. И никакая "коммуникация" на это повлиять не может. Они сами оценивают свои риски и возможности. Обратите внимание на разницу подходов прибалтов, поляков, чехов и Зап. Европы.
3. Верно. Но расскажите, какому президенту это удалось? Хотя бы немного?


_hunter
У "пу" за прошлый год только нефтегазовых доходов 100 млрд. долл. За 2022 было ещё больше. А у нас? Спасибо за финпомощь Западу, иначе уже давно нечем было бы платить зарплаты бюджетникам (врачам, учителям, коммунальщикам и пр.), а вслед за ними и энергетикам. Я уж не говорю о пенсиях. На зарплату военным тоже не хватило бы.
Вы вспоминаете о стимулировании пу, а о том, что Зеленский почти с самого начала поднял зарплаты военным до очень больших по нашим меркам размеров, Вы забыли?
Кстати, насколько помню, Порошенко обещал это сделать ещё в 2014 при значительно лучшей ситуации, но не сделал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:47

Верховная Рада хочет упростить поручение гражданства гражданам других стран.
И в то же время, постоянно звучат инициативы лишать гражданства тех, кто за рубежом.
Хм...
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:48

  Бетон написав:Верховная Рада хочет упростить поручение гражданства гражданам других стран.
И в то же время, постоянно звучат инициативы лишать гражданства тех, кто за рубежом.
Хм...

что не так? поменять плохих людей на хороших.
  ЛАД написав:Зеленский почти с самого начала поднял зарплаты военным до очень больших по нашим меркам размеров, Вы забыли?
поднял тыловым крысам с погонами военкома до 150 тыс. Если б не западная помощь остальных бюджетников бы уже кормили бесплатным супом вместо денег. Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 14:56, всього редагувалось 2 разів.
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