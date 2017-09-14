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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 бер, 2024 14:52
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Верховная Рада хочет упростить поручение гражданства гражданам других стран.
И в то же время, постоянно звучат инициативы лишать гражданства тех, кто за рубежом.
Хм...
что не так? поменять плохих людей на хороших.
славян-арійців на ?
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flyman
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Додано: Сер 20 бер, 2024 14:58
Вы привели примеры облвоенкомов. А я говорил о всей Украине - это, наверно, генеральская, хотя ручаться не буду.
И Вы явно крайне далеки от армии.
Во-первых, на генеральскую должность можно назначить и полковника, так что Ваши примеры ничего не доказывают.
Во-вторых, военнослужащий обязан
исполнять приказ, даже если не хочет и не согласен. В том числе, и приках о назначении на должность. Если бы Зеленский отдал приказ военнослужащему
генералу Залужному о назначении на должность начальника ТЦК и СП Украины, то он был бы обязан
выполнить этот приказ.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 14:59
flyman написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Верховная Рада хочет упростить поручение гражданства гражданам других стран.
И в то же время, постоянно звучат инициативы лишать гражданства тех, кто за рубежом.
Хм...
что не так? поменять плохих людей на хороших.
славян-арійців на ?
пуштуни теж арійці
Білецький та Азов в курсі
ЯЗ вміють, може допоможуть
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:02
vitaliiangel написав:
Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.
Скільки можна цю акуітільну історію сюди таскати? Чи він купив дві євробляхи? Порахуйте, скільки с 70 тисяч назбирається за два роки, якщо витрачати на родину і ресторани...
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:05
ЛАД написав:
Именно провалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.
Це ваша точка зору. З моєї точки зору - це якраз одна з ознак провалу комунікації з суспільством. Наслідок казочок, які розказували два роки, замість того, щоб бути чесними. Причин звісно набагато більше, але це одна з них.
ЛАД написав:
В чём "провал комунікації з союзниками"?
Згадайте Мельника. Згадайте скільки в ВБ не було посла. ЯК працює посол в Швейцарії? В Болгарії?
Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:05
kyk написав: vitaliiangel написав:
Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.
Скільки можна цю акуітільну історію сюди таскати? Чи він купив дві євробляхи? Порахуйте, скільки с 70 тисяч назбирається за два роки, якщо витрачати на родину і ресторани...
неважно сколько он купил евроблях, суть истории что война сильно улучшила его материальное положение. При этом он (звание/должность) кем был тем и остался. У государства точно есть на это деньги? Зачем мы выпрашиваем по 40 ярдов в год бюджетное финансирование? Военным даже тыловым подняли з/п в разы потому что думали что война ненадолго. В итоге картина такая в ВСУ (и других силовых структурах) служит 1млн, а в пехоту идти некому, ловят бусиками.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 20 бер, 2024 15:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:08
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Именно провалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества
.
Це ваша точка зору. З моєї точки зору - це якраз одна з ознак провалу комунікації з суспільством. Наслідок казочок, які розказували два роки, замість того, щоб бути чесними. Причин звісно набагато більше, але це одна з них.
ЛАД правий: народєц плохой попался, с гнільцой. А то б уууух....
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:12
vitaliiangel написав:
........
ЛАД написав:
Зеленский почти с самого начала поднял зарплаты военным до очень больших по нашим меркам размеров, Вы забыли?
поднял тыловым крысам с погонами военкома до 150 тыс. Если б не западная помощь остальных бюджетников бы уже кормили бесплатным супом вместо денег. Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.
Не преувеличивайте .
В Украине всего 25 областей (вместе с АР Крым). Не уверен, что сейчас есть военкомы АР Крым и Дон. и Луг. областей. Так что, возможно, всего 22 облвоенкома. Но даже если 25, то это "всего" 45 млн грн в год. Или 1,15 млн. долл. Много, но не настолько, как Вы говорите.
О Вашем бывшем приятеле говорить не могу, ничего не знаю кто он и что он.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:21
sashaqbl написав:
ЛАД написав:
В чём "провал комунікації з союзниками"?
Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.
Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:22
ЛАД написав:
В Украине всего 25 областей (вместе с АР Крым). Не уверен, что сейчас есть военкомы АР Крым и Дон. и Луг. областей. Так что, возможно, всего 22 облвоенкома.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области
Бывший начальник Самборского районного ТЦК и его родственники за последние годы стали очень обеспеченными людьми. Уволенный военный Сергей Бабич в декларации за 2023 год указал 1,8 миллиона зарплаты в военкомате
Самборской области не существует. доходы 1,8млн в год (официально) у начальников районных территориальных центров комплектования. Сколько у нас райцентров? Мы точно такие богатые платить в тыловых райцентрах по 150 тыс зарплату военным? Когда такая оплата в ЗБД вопросов нет, там риски для жизни и здоровья. А чем рискует тыловой военком, упасть со стула?
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