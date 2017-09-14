Додано: Сер 20 бер, 2024 14:58

_hunter написав: ЛАД написав: ...........

Начальником ТЦК для падения рейтинга, по-моему, значительно лучше.

При этом даже увольнять из армии не нужно, это должность военная и, думаю, генеральская. ...........Начальником ТЦК для падения рейтинга, по-моему, значительно лучше.При этом даже увольнять из армии не нужно, это должность военная и, думаю, генеральская.

Так, может быть, он сам не пошел -- понимая все риски?..

Должность и близко не генеральская:

https://hromadske.ua/ru/posts/zaluzhnyj ... sskogo-tck

https://zn.ua/UKRAINE/zaluzhnyj-naznach ... -ttsk.html Так, может быть, он сам не пошел -- понимая все риски?..Должность и близко не генеральская:

Вы привели примеры облвоенкомов. А я говорил о всей Украине - это, наверно, генеральская, хотя ручаться не буду.И Вы явно крайне далеки от армии.Во-первых, на генеральскую должность можно назначить и полковника, так что Ваши примеры ничего не доказывают.Во-вторых, военнослужащийисполнять приказ, даже если не хочет и не согласен. В том числе, и приках о назначении на должность. Если бы Зеленский отдал приказгенералу Залужному о назначении на должность начальника ТЦК и СП Украины, то он был бывыполнить этот приказ.