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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 726372647265726672677268>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:58

  _hunter написав:
  ЛАД написав:...........
Начальником ТЦК для падения рейтинга, по-моему, значительно лучше.
При этом даже увольнять из армии не нужно, это должность военная и, думаю, генеральская.

Так, может быть, он сам не пошел -- понимая все риски?..
Должность и близко не генеральская:
https://hromadske.ua/ru/posts/zaluzhnyj ... sskogo-tck
https://zn.ua/UKRAINE/zaluzhnyj-naznach ... -ttsk.html

Вы привели примеры облвоенкомов. А я говорил о всей Украине - это, наверно, генеральская, хотя ручаться не буду.
И Вы явно крайне далеки от армии.
Во-первых, на генеральскую должность можно назначить и полковника, так что Ваши примеры ничего не доказывают.
Во-вторых, военнослужащий обязан исполнять приказ, даже если не хочет и не согласен. В том числе, и приках о назначении на должность. Если бы Зеленский отдал приказ военнослужащему генералу Залужному о назначении на должность начальника ТЦК и СП Украины, то он был бы обязан выполнить этот приказ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:59

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Верховная Рада хочет упростить поручение гражданства гражданам других стран.
И в то же время, постоянно звучат инициативы лишать гражданства тех, кто за рубежом.
Хм...

что не так? поменять плохих людей на хороших.

славян-арійців на ?

пуштуни теж арійці
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ЯЗ вміють, може допоможуть
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.

Скільки можна цю акуітільну історію сюди таскати? Чи він купив дві євробляхи? Порахуйте, скільки с 70 тисяч назбирається за два роки, якщо витрачати на родину і ресторани...
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Именно провалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.

Це ваша точка зору. З моєї точки зору - це якраз одна з ознак провалу комунікації з суспільством. Наслідок казочок, які розказували два роки, замість того, щоб бути чесними. Причин звісно набагато більше, але це одна з них.
  ЛАД написав:В чём "провал комунікації з союзниками"?
Згадайте Мельника. Згадайте скільки в ВБ не було посла. ЯК працює посол в Швейцарії? В Болгарії?
Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:05

  kyk написав:
  vitaliiangel написав:Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.

Скільки можна цю акуітільну історію сюди таскати? Чи він купив дві євробляхи? Порахуйте, скільки с 70 тисяч назбирається за два роки, якщо витрачати на родину і ресторани...

неважно сколько он купил евроблях, суть истории что война сильно улучшила его материальное положение. При этом он (звание/должность) кем был тем и остался. У государства точно есть на это деньги? Зачем мы выпрашиваем по 40 ярдов в год бюджетное финансирование? Военным даже тыловым подняли з/п в разы потому что думали что война ненадолго. В итоге картина такая в ВСУ (и других силовых структурах) служит 1млн, а в пехоту идти некому, ловят бусиками.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 15:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:08

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Именно провалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.

Це ваша точка зору. З моєї точки зору - це якраз одна з ознак провалу комунікації з суспільством. Наслідок казочок, які розказували два роки, замість того, щоб бути чесними. Причин звісно набагато більше, але це одна з них.

ЛАД правий: народєц плохой попался, с гнільцой. А то б уууух....
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:12

  vitaliiangel написав:........
  ЛАД написав:Зеленский почти с самого начала поднял зарплаты военным до очень больших по нашим меркам размеров, Вы забыли?
поднял тыловым крысам с погонами военкома до 150 тыс. Если б не западная помощь остальных бюджетников бы уже кормили бесплатным супом вместо денег. Бывший приятель тыловой полкан. З/П 70. В ЗБД за 2 года ни разу не был. А в ресторане сидит с семьёй каждую субботу. За войну 2 внедорожника купил. Себе и супруге.

Не преувеличивайте .
В Украине всего 25 областей (вместе с АР Крым). Не уверен, что сейчас есть военкомы АР Крым и Дон. и Луг. областей. Так что, возможно, всего 22 облвоенкома. Но даже если 25, то это "всего" 45 млн грн в год. Или 1,15 млн. долл. Много, но не настолько, как Вы говорите.
О Вашем бывшем приятеле говорить не могу, ничего не знаю кто он и что он.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:21

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:В чём "провал комунікації з союзниками"?

Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.

Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:22

  ЛАД написав:В Украине всего 25 областей (вместе с АР Крым). Не уверен, что сейчас есть военкомы АР Крым и Дон. и Луг. областей. Так что, возможно, всего 22 облвоенкома.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области

Бывший начальник Самборского районного ТЦК и его родственники за последние годы стали очень обеспеченными людьми. Уволенный военный Сергей Бабич в декларации за 2023 год указал 1,8 миллиона зарплаты в военкомате

Самборской области не существует. доходы 1,8млн в год (официально) у начальников районных территориальных центров комплектования. Сколько у нас райцентров? Мы точно такие богатые платить в тыловых райцентрах по 150 тыс зарплату военным? Когда такая оплата в ЗБД вопросов нет, там риски для жизни и здоровья. А чем рискует тыловой военком, упасть со стула?
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:27

  ЛАД написав: Но даже если 25, то это "всего" 45 млн грн в год. Или 1,15 млн. долл. Много, но не настолько, как Вы говорите.
О Вашем бывшем приятеле говорить не могу, ничего не знаю кто он и что он.

Всього лише "лишніх" 3000 дронів, пил...
І це тільки 25 людей...
Масштабуємо подібну куйню у різних сферах, і виходимо на невеселу картинку.
І волонтерку для тушіння термінових потреб щодо забезпечення війська.
Да ще й знецінювання цієї допомоги, і реклама прострілених колін, та бусифікації. :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 20 бер, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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