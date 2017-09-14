ЛАД написав:В чём "провал комунікації з союзниками"?
Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.
Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?
Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці. Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?
alex lem написав: Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.
проти кого повернула зброю радянська армія після 2СВ? а там були й штрафбати, й мобілізація трошки жорсткіша, й одна гвинтівка на двох. армія такий механізм, який вміє ставити в рамки багатьох - що є, то є.
щоб повернути зброю, треба мати організаторів, а таких серед ухилянтів малувато буде. під час 1СВ більшовики непогану роботу провели, щоб розвалити армію
Є принципова різниця з 2СВ. Тоді ніхто на Геліках не їздив і в барах не сидів. Своїх синів ніхто масово не відмазував і навіть син Сталіна воював. Тоді система була жорстка, але вона була жорстка і до себе також, на відміну від сьогоднішньої.
Нічого спільного з СРСР 2СВ зараз немає. А ось з 1СВ є, як вище зазначено.
Порох оно хотів на день народження (6 березня )свого синка ,,героя,,-АТОшника Олексія (що аж два місяці серпень-вересень 2014 року ,,воював,, при штабі в Краматорську) в Європу виїхать. Там двоє синків Петі призивного віку ,,воюють,,. Не випускали, пожалувався єврокомісару щоб євроінтеграцію України припинили і його випустили. Такі вони колишні герої... І батько-Гетьман і синок.
Shaman написав:Є принципова різниця з 2СВ. Тоді ніхто на Геліках не їздив і в барах не сидів. Своїх синів ніхто масово не відмазував і навіть син Сталіна воював. Тоді система була жорстка, але вона була жорстка і до себе також, на відміну від сьогоднішньої.
Нічого спільного з СРСР 2СВ зараз немає. А ось з 1СВ є, як вище зазначено.
Порох оно хотів на день народження (6 березня )свого синка ,,героя,,-АТОшника Олексія (що аж два місяці серпень-вересень 2014 року ,,воював,, при штабі в Краматорську) в Європу виїхать. Там двоє синків Петі призивного віку ,,воюють,,. Не випускали, пожалувався єврокомісару щоб євроінтеграцію України припинили і його випустили. Такі вони колишні герої... І батько-Гетьман і синок.
Ви забули основне: - свинарчуки - липецька фабрика - дєньгі на крові - не хоче закінчувати ато, бо заробляє на війні - сдал Крим І терміново перевірте вміст штанів, бо може то теж порошенко зробив
alex lem написав:whois2010 а чого ж ви про п'ять військових складів з боєприпасами що згоріли при гетьмані не згадали? Не комільфо? Чи кАнхвет не дадуть за поганий захист Петі?
Дякую, що нагадали. Але я не такий фанат порошенка, як ви, і вже трохи забув всі його факапи. А взагалі ви, порохоботи, вже трохи втомили: тягнете свого куміра порошенка у всі діри. Запам'ятайте, вже майже п'ять років вся відповідальність на новому самому красивому президентові. Правда, через пару тижнів в ньго вийде термін і він скисне
ЛАД написав:Именно провалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.
Це ваша точка зору. З моєї точки зору - це якраз одна з ознак провалу комунікації з суспільством. Наслідок казочок, які розказували два роки, замість того, щоб бути чесними. Причин звісно набагато більше, але це одна з них.
Какая честность Вам нужна? Неужели были люди, которые не понимали, что враг очень сильный и победа легко не дастся? Или он должен был говорить, что это война на 5-10 лет? Так меня, например, и сегодня не устраивает такая перспектива. Какие "казочки" мешают сегодняшней мобилизации? И проблемы с мобилизацией начались не сегодня, а, наверное, уже с год назад. Когда Вас призвали, они уже были. Но Вам это не помешало прийти по повестке в военкомат и пойти в армию. Сибарита призвали месяц назад. Ему "казочки" тоже не помешали. Так, может, проблема не в "казочках"?
ЛАД написав:В чём "провал комунікації з союзниками"?
Згадайте Мельника. Згадайте скільки в ВБ не було посла. ЯК працює посол в Швейцарії? В Болгарії? Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.
Простите, тут не понял. Вы считаете Мельника хорошим или плохим послом? Наличие или отсутствие посла в ВБ что-то поменяло в позиции ВБ? Не знаю, как працюють послы в Швейцарии и Болгарии, но с Болгарией у нас проблем, вроде, нет. А Швейцария со своим постоянным нейтралитетом отказывается от поставок оружия и это очень вряд ли сумел бы изменить самый замечательный посол. От Вас удивительно всё это - в Польше у нас посол Василь Зварич, кадровый дипломат с большим опытом. Польша для нас чуть ли не самый близкий союзник. Но начались протесты фермеров. И что?
Вы же сами написали, что "Тауруси і США - це їхні проблеми", которые , к сожалению, значительно больше наши. Какие проблемы с "іншими" не "їхні"? Все страны помогают (или не помогают) нам, исходя исключительно из собственных интересов и "старання нашої влади" влияют на это относительно незначительно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 бер, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?
As President Volodymyr Zelensky of Ukraine stood at a lectern in the Capitol on Tuesday pleading with senators to quickly approve more aid for his country’s war against Russian invaders, Senator Lindsey Graham, Republican of South Carolina, delivered a blunt message.
“Here’s the problem,” Mr. Graham, a defense hawk who has been a champion of aiding Kyiv, recalled saying to Mr. Zelensky. “It’s got nothing to do with you.”
Mr. Graham went on to explain the harsh political reality that has blocked congressional approval of more American help for his embattled nation: The dispute is not over the merits of that fight at all. Republicans have changed the subject to an intractable domestic political dispute over clamping down on migration on the United States border with Mexico.
“I said, you’ve done everything anybody could ask of you,” Mr. Graham said later, recounting his exchange with the Ukrainian president. “This is not your problem here.”
But it was a problem for Mr. Zelensky, whose visit to Capitol Hill and the White House failed to snap a Republican filibuster of a $110.5 billion emergency spending bill that includes $50 billion more in security aid for Ukraine. He made the case that supporting Kyiv would protect the West by preventing President Vladimir V. Putin of Russia from seizing more of Europe — only to be told by Republicans that that was beside the point.
Mr. Zelensky’s visit on Tuesday to Capitol Hill was a vivid departure from his previous trips. A year ago, he was largely hailed by lawmakers as a hero. They invited him to address a joint meeting of Congress and capped off his trip by overwhelmingly approving nearly $50 billion to arm and aid his nation.
вы тут видите слово аплодисменты? перевод последнего абзаца
Визит Зеленского на Капитолийский холм во вторник стал ярким отличием от его предыдущих поездок. Год назад законодатели провозгласили его героем. Они пригласили его выступить на совместном заседании Конгресса и завершили его поездку подавляющим большинством голосов, одобрив выделение почти 50 миллиардов долларов на вооружение и помощь его стране.
или cnn вот пишет
Gone was the mostly bipartisan warmth that greeted Zelensky when he visited a year ago. Instead of standing ovations, unfurled Ukrainian flags and assurances of more weapons from Congress, Zelensky on Tuesday found himself up against a wall of opposition from Republicans, who are demanding tougher immigration rules before approving new aid. https://edition.cnn.com/2023/12/13/poli ... index.html
перевод
Исчезла та в основном двухпартийная теплота, которая приветствовала Зеленского во время его визита год назад. Вместо оваций, развертывания украинских флагов и заверений Конгресса в получении большего количества оружия Зеленский во вторник оказался у стены оппозиции со стороны республиканцев, которые требуют ужесточения иммиграционных правил, прежде чем одобрить новую помощь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 15:56, всього редагувалось 3 разів.