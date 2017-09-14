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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7265726672677268>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:46

  whois2010 написав:..........
ЛАД правий: народєц плохой попался, с гнільцой. А то б уууух....

Плохой, хороший... Какой есть.
Вы, вроде, тоже предпочитаете бороться с агрессией на форуме, а не в окопе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:52

  vitaliiangel написав:.............
А чем рискует тыловой военком, упасть со стула?

Риск брать взятки с ухилянтов. Причина высоких зарплат та же, что для судей.
Но практика прказывает, что это не работает. Или работает плохо.
Вариантов 2 - или сталинские методы, или изменение общества.
Первое быстро, но плохо, второе хорошо, но медленно и долго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:53

  whois2010 написав:..........
Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?

В том числе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:00

  ЛАД написав:Риск брать взятки с ухилянтов.
хороший юмор :D
Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и других противоправных и нежелательных действий (их большой список включая любовные романы на работе). С большой вероятностью да или нет известно заранее. У меня ни один зав.складом не проворовался.

Я за высокие зарплаты, но всем. А не выделяем отдельно военкомов в элитную касту при 30% безработице.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?

Можна хоч один приклад, де йому аплодують стоячи за останній рів-півтора
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:04

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?
As President Volodymyr Zelensky of Ukraine stood at a lectern in the Capitol on Tuesday pleading with senators to quickly approve more aid for his country’s war against Russian invaders, Senator Lindsey Graham, Republican of South Carolina, delivered a blunt message.
.............
https://www.nytimes.com/2023/12/12/us/p ... e-aid.html
вы тут видите слово аплодисменты? перевод последнего абзаца
Визит Зеленского на Капитолийский холм во вторник стал ярким отличием от его предыдущих поездок. Год назад законодатели провозгласили его героем. Они пригласили его выступить на совместном заседании Конгресса и завершили его поездку подавляющим большинством голосов, одобрив выделение почти 50 миллиардов долларов на вооружение и помощь его стране.

или cnn вот пишет
перевод
Исчезла та в основном двухпартийная теплота, которая приветствовала Зеленского во время его визита год назад. Вместо оваций, развертывания украинских флагов и заверений Конгресса в получении большего количества оружия Зеленский во вторник оказался у стены оппозиции со стороны республиканцев, которые требуют ужесточения иммиграционных правил, прежде чем одобрить новую помощь.

И чему это противоречит? Что Вы доказали этими цитатами?
Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:07

  ЛАД написав:Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:07

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Риск брать взятки с ухилянтов.
хороший юмор :D
Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и других противоправных и нежелательных действий (их большой список включая любовные романы на работе). С большой вероятностью да или нет известно заранее. У меня ни один зав.складом не проворовался.
........

А, может, дело в контроле? И сколько у Вас было зав.складом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:09

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.

якби не напад РФ, то рейтинг був як у всіх попередників під кінець каденції

в нас на виборах виграє той в кого менший антирейтинг
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:10

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.

Подгоняете результат под желаемые выводы.
Да, герой.
Но денег не дадим.
Никаких противоречий. :)
ЛАД
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  #<1 ... 7265726672677268>
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