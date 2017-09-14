vitaliiangel написав:............. А чем рискует тыловой военком, упасть со стула?
Риск брать взятки с ухилянтов. Причина высоких зарплат та же, что для судей. Но практика прказывает, что это не работает. Или работает плохо. Вариантов 2 - или сталинские методы, или изменение общества. Первое быстро, но плохо, второе хорошо, но медленно и долго.
whois2010 написав:.......... Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці. Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?
хороший юмор Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и других противоправных и нежелательных действий (их большой список включая любовные романы на работе). С большой вероятностью да или нет известно заранее. У меня ни один зав.складом не проворовался.
Я за высокие зарплаты, но всем. А не выделяем отдельно военкомов в элитную касту при 30% безработице.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?
As President Volodymyr Zelensky of Ukraine stood at a lectern in the Capitol on Tuesday pleading with senators to quickly approve more aid for his country’s war against Russian invaders, Senator Lindsey Graham, Republican of South Carolina, delivered a blunt message. ............. https://www.nytimes.com/2023/12/12/us/p ... e-aid.html
вы тут видите слово аплодисменты? перевод последнего абзаца
Визит Зеленского на Капитолийский холм во вторник стал ярким отличием от его предыдущих поездок. Год назад законодатели провозгласили его героем. Они пригласили его выступить на совместном заседании Конгресса и завершили его поездку подавляющим большинством голосов, одобрив выделение почти 50 миллиардов долларов на вооружение и помощь его стране.
Исчезла та в основном двухпартийная теплота, которая приветствовала Зеленского во время его визита год назад. Вместо оваций, развертывания украинских флагов и заверений Конгресса в получении большего количества оружия Зеленский во вторник оказался у стены оппозиции со стороны республиканцев, которые требуют ужесточения иммиграционных правил, прежде чем одобрить новую помощь.
И чему это противоречит? Что Вы доказали этими цитатами? Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
хороший юмор Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и других противоправных и нежелательных действий (их большой список включая любовные романы на работе). С большой вероятностью да или нет известно заранее. У меня ни один зав.складом не проворовался. ........
А, может, дело в контроле? И сколько у Вас было зав.складом?