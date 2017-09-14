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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:07
ЛАД написав:
Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:07
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Риск брать взятки с ухилянтов.
хороший юмор
Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и других противоправных и нежелательных действий (их большой список включая любовные романы на работе). С большой вероятностью да или нет известно заранее. У меня ни один зав.складом не проворовался.
........
А, может, дело в контроле? И сколько у Вас было зав.складом?
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ЛАД
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:09
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.
якби не напад РФ, то рейтинг був як у всіх попередників під кінець каденції
в нас на виборах виграє той в кого менший антирейтинг
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flyman
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:10
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.
Подгоняете результат под желаемые выводы.
Да, герой.
Но денег не дадим.
Никаких противоречий.
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ЛАД
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:10
pesikot написав: fler написав: sashaqbl написав:
Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.
Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?
За кордоном аплодують народу України в особі Зеленського
Але я так бачу, що сам Зеленський та його прихильники, вважають, що аплодують саму йому )
флер походу уверена что аплодируют наполеону современности, ну и может немного ермаку)))
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:12
ЛАД написав:
Вы считаете Мельника хорошим или плохим послом?
Наличие или отсутствие посла в ВБ что-то поменяло в позиции ВБ?
Не знаю, как працюють послы в Швейцарии и Болгарии, но с Болгарией у нас проблем, вроде, нет.
Мельника вважаю поганим послом. Я вам навів приклади поганої роботи, коли допомагають нам не завдяки, а наперекір.
Відсутність роботи - це відсутність роботи. Те, що це не впливає на результат - називається "дурачкам щастить".
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:12
flyman написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.
якби не напад РФ, то рейтинг був як у всіх попередників під кінець каденції
в нас на виборах виграє той в кого менший антирейтинг
Какая вероятность встретить слона на улице?
На чём гадаете?
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ЛАД
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:14
whois2010 написав:
Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?
Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.
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unicdima
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:15
ЛАД написав:
По Вашим замечаниям Зеленскому:
Провал комунікації з суспільством.
Провал комунікації з союзниками.
Провал боротьби з корупцією.
1. Сложно судить, нет объективных критериев. Тем более, высказывание неконкретное. В чём провалы и что/как надо было?
Именно првалов
я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.
Провал коммуникации с обществом - громадный
Нет обратной связи.
Зато есть гундосики, есть теплые ламповые пресс-конференции с тщательно отобранными журналистами
Достаточно вспомнить, как в прошлом году нам рассказывали про кофе в Крыму, про наступление и прочее
Про мобилизацию.
Проблема общества ? Зеленскому не повезло с обществом ?
А ничего так, что именно это общество его и выбрало
Общество выбрало Зеленского - хорошее общество
Проблемы с мобилизацией - плохое общество
Проблема мобилизации - это прямая вина нынешней власти.
Не выполнение законов, бусификация, увольнение всех военкомов, вместо точечных увольнений
А новый закон о мобилизации - это за гранью
И проблема комуникации, и проблема с юридическим описанием и проблема с принятием этого закона
Сперва написали законопроект, который был юридически безграмотен, с кучей ограничений, нарушением других законов и расширением прав для ТЦК - и это после всех фактов нарушений со стороны ТЦК
И общество реально очкануло, а со стороны власти были не объяснения, а наоборот, запугивание
И что в итоге ?
А ни-че-го, почти конец марта, а новый закон не принят.
Весь пар ушёл в свисток
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:18
unicdima написав: whois2010 написав:
Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?
Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.
Так при Пороху і рашисти не стояли під Київом, і Маріуполь був українським
І підтримки не було )
А безвіз та томос - то так, не суттеве
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