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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72657266726772687269>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:07

  ЛАД написав:Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:07

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Риск брать взятки с ухилянтов.
хороший юмор :D
Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и других противоправных и нежелательных действий (их большой список включая любовные романы на работе). С большой вероятностью да или нет известно заранее. У меня ни один зав.складом не проворовался.
........

А, может, дело в контроле? И сколько у Вас было зав.складом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:09

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.

якби не напад РФ, то рейтинг був як у всіх попередників під кінець каденції

в нас на виборах виграє той в кого менший антирейтинг
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:10

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.

Подгоняете результат под желаемые выводы.
Да, герой.
Но денег не дадим.
Никаких противоречий. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:10

  pesikot написав:
  fler написав:
  sashaqbl написав:
Так, Тауруси і США - це їхні проблеми. Але інші допомагають не звадяки, а скоріш наперекір старанням нашої влади.

Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?

За кордоном аплодують народу України в особі Зеленського

Але я так бачу, що сам Зеленський та його прихильники, вважають, що аплодують саму йому )

флер походу уверена что аплодируют наполеону современности, ну и может немного ермаку)))
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы считаете Мельника хорошим или плохим послом?
Наличие или отсутствие посла в ВБ что-то поменяло в позиции ВБ?
Не знаю, как працюють послы в Швейцарии и Болгарии, но с Болгарией у нас проблем, вроде, нет.

Мельника вважаю поганим послом. Я вам навів приклади поганої роботи, коли допомагають нам не завдяки, а наперекір.
Відсутність роботи - це відсутність роботи. Те, що це не впливає на результат - називається "дурачкам щастить".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:12

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Да, он "герой" и авторитет, но... своя рубашка ближе к телу. Свои проблемы важнее.
вчера герой сегодня не герой. В этом и есть противоречие.

якби не напад РФ, то рейтинг був як у всіх попередників під кінець каденції

в нас на виборах виграє той в кого менший антирейтинг

Какая вероятность встретить слона на улице? :)
На чём гадаете? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:14

  whois2010 написав:Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?

Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:15

  ЛАД написав:По Вашим замечаниям Зеленскому:
Провал комунікації з суспільством.
Провал комунікації з союзниками.
Провал боротьби з корупцією.

1. Сложно судить, нет объективных критериев. Тем более, высказывание неконкретное. В чём провалы и что/как надо было?
Именно првалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.

Провал коммуникации с обществом - громадный
Нет обратной связи.
Зато есть гундосики, есть теплые ламповые пресс-конференции с тщательно отобранными журналистами

Достаточно вспомнить, как в прошлом году нам рассказывали про кофе в Крыму, про наступление и прочее

Про мобилизацию.
Проблема общества ? Зеленскому не повезло с обществом ?
А ничего так, что именно это общество его и выбрало
Общество выбрало Зеленского - хорошее общество
Проблемы с мобилизацией - плохое общество

Проблема мобилизации - это прямая вина нынешней власти.
Не выполнение законов, бусификация, увольнение всех военкомов, вместо точечных увольнений

А новый закон о мобилизации - это за гранью
И проблема комуникации, и проблема с юридическим описанием и проблема с принятием этого закона

Сперва написали законопроект, который был юридически безграмотен, с кучей ограничений, нарушением других законов и расширением прав для ТЦК - и это после всех фактов нарушений со стороны ТЦК

И общество реально очкануло, а со стороны власти были не объяснения, а наоборот, запугивание

И что в итоге ?
А ни-че-го, почти конец марта, а новый закон не принят.
Весь пар ушёл в свисток
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:18

  unicdima написав:
  whois2010 написав:Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?

Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.

Так при Пороху і рашисти не стояли під Київом, і Маріуполь був українським

І підтримки не було )
А безвіз та томос - то так, не суттеве
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