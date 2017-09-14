Додано: Сер 20 бер, 2024 16:15

ЛАД написав: По Вашим замечаниям Зеленскому:

Провал комунікації з суспільством.

Провал комунікації з союзниками.

Провал боротьби з корупцією.

1. Сложно судить, нет объективных критериев. Тем более, высказывание неконкретное. В чём провалы и что/как надо было?

Именно првалов я не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества. По Вашим замечаниям Зеленскому:1. Сложно судить, нет объективных критериев. Тем более, высказывание неконкретное. В чём провалы и что/как надо было?Именноя не вижу. Основной на сегодня - проблемы с мобилизацией, но, на мой взгляд, это не его вина, а проблема общества.

Провал коммуникации с обществом - громадныйНет обратной связи.Зато есть гундосики, есть теплые ламповые пресс-конференции с тщательно отобранными журналистамиДостаточно вспомнить, как в прошлом году нам рассказывали про кофе в Крыму, про наступление и прочееПро мобилизацию.Проблема общества ? Зеленскому не повезло с обществом ?А ничего так, что именно это общество его и выбралоОбщество выбрало Зеленского - хорошее обществоПроблемы с мобилизацией - плохое обществоПроблема мобилизации - это прямая вина нынешней власти.Не выполнение законов, бусификация, увольнение всех военкомов, вместо точечных увольненийА новый закон о мобилизации - это за граньюИ проблема комуникации, и проблема с юридическим описанием и проблема с принятием этого законаСперва написали законопроект, который был юридически безграмотен, с кучей ограничений, нарушением других законов и расширением прав для ТЦК - и это после всех фактов нарушений со стороны ТЦКИ общество реально очкануло, а со стороны власти были не объяснения, а наоборот, запугиваниеИ что в итоге ?А ни-че-го, почти конец марта, а новый закон не принят.Весь пар ушёл в свисток