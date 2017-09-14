RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7266726772687269>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:18

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:В Украине всего 25 областей (вместе с АР Крым). Не уверен, что сейчас есть военкомы АР Крым и Дон. и Луг. областей. Так что, возможно, всего 22 облвоенкома.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области

Бывший начальник Самборского районного ТЦК и его родственники за последние годы стали очень обеспеченными людьми. Уволенный военный Сергей Бабич в декларации за 2023 год указал 1,8 миллиона зарплаты в военкомате

Самборской области не существует. доходы 1,8млн в год (официально) у начальников районных территориальных центров комплектования. Сколько у нас райцентров? Мы точно такие богатые платить в тыловых райцентрах по 150 тыс зарплату военным? Когда такая оплата в ЗБД вопросов нет, там риски для жизни и здоровья. А чем рискует тыловой военком, упасть со стула?


Ось його декларація за 10м 2023 року (перед звільненням)
https://public.nazk.gov.ua/documents/f4 ... 372aef6d97
Там за 10м зарплата менше 500 тис грн.
Сума в 1.8 млн (після звільнення, в декларації що нижче за посиланням) ) - це явно разом з якимись виплатами «по звільненню». Тобто там «вихідна допомога по звільненню, може за невикористану відпустку і ще там щось.. разом десь 1+ млн грн. Але про зп 150 тис грн там явно маніпуляції преси.
https://public.nazk.gov.ua/documents/1a ... 3cbb5bf79a
Ну і виходячи з того, як він в декларації понаписував , що взяв в борг 100 і 60 тис дол, то він підстрахувався, подаючи декларацію. Його придбання якраз попадуть в ці 160 тис боргу перед 2-ма особами.
Востаннє редагувалось Kate0000 в Сер 20 бер, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Kate0000
 
Повідомлень: 27
З нами з: 22.11.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:29

  Kate0000 написав:Ось його декларація за 10м 2023 року (перед звільненням)
https://public.nazk.gov.ua/documents/f4 ... 372aef6d97


Там за 10м зарплата менше 500 тис грн.
Сума в 1.8 млн (після звільнення) - це явно разом з якимись виплатами «по звільненню». Тобто там «вихідна допомога по звільненню десь 1 млн грн. Але про зп 150 тис грн там явно маніпуляції преси.
https://public.nazk.gov.ua/documents/1a ... 3cbb5bf79a
Ну і виходячи з того, як він в декларації понаписував , що взяв в борг 100 і 60 тис дол, то він підстрахувався.
спасибо за уточнение.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22533
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы считаете Мельника хорошим или плохим послом?
Наличие или отсутствие посла в ВБ что-то поменяло в позиции ВБ?
Не знаю, как працюють послы в Швейцарии и Болгарии, но с Болгарией у нас проблем, вроде, нет.

Мельника вважаю поганим послом. Я вам навів приклади поганої роботи, коли допомагають нам не завдяки, а наперекір.

Понятно. Мельник кадровый дипломат.
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (2014—2022). Повний кавалер ордена «За заслуги».

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України (2014). Генеральний консул України в Гамбурзі у 2007—2012 роках.
........
З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року[12] — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині.

Назначен уважаемым Порошенко. Который тоже, вроде как дипломат.
И хорошо помню, как здесь кипятком писали, когда он оскорблял высших должностных лиц Германии.
Снят Зеленским достаточно быстро после этого. Здесь многие осуждали снятие.
Это "пройоб" Зеленского?

Відсутність роботи - це відсутність роботи. Те, що це не впливає на результат - називається "дурачкам щастить"

Не "відсутність роботи". Работа ведётся. И достаточно большая. Просто результати не очень сильно зависят от работы.
Аналогия - копать песок или глину. Работа одинаковая, но второе значительно тяжелее. А ещё тяжелее каменистую почву.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 бер, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28488
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:31

  ЛАД написав:А, может, дело в контроле?
Именно! у компетентного руководителя все бизнес-процессы под контролем. То есть если суд признает военкома взяточником далее следует дилемма, либо его начальство некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22533
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:33

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Риск брать взятки с ухилянтов.
хороший юмор :D
Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и

Розкажіть поподробнєє як може психолог виміряти вольові якості і саморегуляцію?
Анкетуванням?
:lol: 1. Питання чи є у вас вольові якості?
2. Чи любите ви бути в центрі уваги?
3. Чибрали ви участь в колективних кражах
4. Обично ви бєте людей колєктівно чи сам бо не змогли нікого організувати? :lol:
Та моя 70річна мама льогко вшатає Юлія Цезаря по вольовим качєствам.
Он в в воєнкоматі теж давали анкетування. На всі компроментуючі питання відповідав пю, ворую, колективно теж, бив людей вживав наркотичні засоби, і при мені вживали, вважаю шо присяга не важна...

Но псіхологи подивились і я ахфіцер ще й допущений до сєкрєтної документації даж більше пишу сам ту сєкрєтну документацію :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:39

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  fler написав:Чому за кордоном аплодують Зеленському стоячи? Це не ознака того, що він є авторитетним лідером?

За кордоном аплодують народу України в особі Зеленського

Але я так бачу, що сам Зеленський та його прихильники, вважають, що аплодують саму йому )

флер походу уверена что аплодируют наполеону современности, ну и может немного ермаку)))


точно такий же вкид ця паняночка з рік-півтора +- тому робила. їй поячнили що і як, але схоже що не дійшло :D
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:44

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:А, может, дело в контроле?
Именно! у компетентного руководителя все бизнес-процессы под контролем. То есть если суд признает военкома взяточником далее следует дилемма, либо его начальство некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.

Так в чём проблема в "профоотборе... Сможет ли воздержаться" и "У меня ни один зав.складом не проворовался" или в контроле?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28488
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:45

  vitaliiangel написав:некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.

Якшо в долі то контроль є. Це ж вже СВОЇ гроші.
Тепер ставим питання -закон про мобілізацію вродь передбачає можливість офіційно відкупитись і щось воно нікому не муляє око. Яка різниця платити воєнкому з арплату з офіційно відкупних чи дозволити йому недостающу часть знаходити самому? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:47

  Banderlog написав:Розкажіть поподробнєє як може психолог виміряти вольові якості і саморегуляцію?
есть MMPI признанный во всём мире. Опытный психолог после 10 минут общения уже знает в каких вопросах человек хромает. Методики только фиксируют наличие и степень расстройства, его патогенез. Одна методика дополняет другую. Если по методике Стамбуловой https://cutt.ly/vw2Bmngs человек выносит себе самые высокие оценки а MMPI показывает высокие баллы по шкалам «лжи достоверности аггравации и симуляции» то сами понимаете.
По саморегуляции тоже есть методики от примитивной http://www.personal.in.ua/article.php?ida=67. до более сложных https://psyjournals.ru/journals/jmfp/ar ... ilkova.pdf
тут интересны последние 5 страниц список литературы, это всё про саморегуляцию.
  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.

Якшо в долі то контроль є. Це ж вже СВОЇ гроші.
Тепер ставим питання -закон про мобілізацію вродь передбачає можливість офіційно відкупитись і щось воно нікому не муляє око. Яка різниця платити воєнкому з арплату з офіційно відкупних чи дозволити йому недостающу часть знаходити самому? :lol:

это юридические категории, с ними к сенс, он объяснит почему когда рэкет отбирает налоги это плохо, а государство - хорошо. И где та грань между свободой и рабством, которая уже размыта до того, что государство в лице ТЦК похищает людей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 16:59, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22533
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:55

  Banderlog написав:Он в в воєнкоматі теж давали анкетування. На всі компроментуючі питання відповідав пю, ворую, колективно теж, бив людей вживав наркотичні засоби, і при мені вживали, вважаю шо присяга не важна...

Но псіхологи подивились і я ахфіцер ще й допущений до сєкрєтної документації даж більше пишу сам ту сєкрєтну документацію :lol:

Так то напевно треба було не так відверто писати, а трохи шифруватися, а то явно було ж видно що спеціально навпаки пишете. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 09.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7266726772687269>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 176692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 14235
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 586680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11614)
20.03.2024 17:20
Ринок ОВДП (5934)
20.03.2024 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.