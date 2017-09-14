ЛАД написав:В Украине всего 25 областей (вместе с АР Крым). Не уверен, что сейчас есть военкомы АР Крым и Дон. и Луг. областей. Так что, возможно, всего 22 облвоенкома.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области
Бывший начальник Самборского районного ТЦК и его родственники за последние годы стали очень обеспеченными людьми. Уволенный военный Сергей Бабич в декларации за 2023 год указал 1,8 миллиона зарплаты в военкомате
Самборской области не существует. доходы 1,8млн в год (официально) у начальников районных территориальных центров комплектования. Сколько у нас райцентров? Мы точно такие богатые платить в тыловых райцентрах по 150 тыс зарплату военным? Когда такая оплата в ЗБД вопросов нет, там риски для жизни и здоровья. А чем рискует тыловой военком, упасть со стула?
Ось його декларація за 10м 2023 року (перед звільненням) https://public.nazk.gov.ua/documents/f4 ... 372aef6d97 Там за 10м зарплата менше 500 тис грн. Сума в 1.8 млн (після звільнення, в декларації що нижче за посиланням) ) - це явно разом з якимись виплатами «по звільненню». Тобто там «вихідна допомога по звільненню, може за невикористану відпустку і ще там щось.. разом десь 1+ млн грн. Але про зп 150 тис грн там явно маніпуляції преси. https://public.nazk.gov.ua/documents/1a ... 3cbb5bf79a Ну і виходячи з того, як він в декларації понаписував , що взяв в борг 100 і 60 тис дол, то він підстрахувався, подаючи декларацію. Його придбання якраз попадуть в ці 160 тис боргу перед 2-ма особами.
Востаннє редагувалось Kate0000 в Сер 20 бер, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Там за 10м зарплата менше 500 тис грн. Сума в 1.8 млн (після звільнення) - це явно разом з якимись виплатами «по звільненню». Тобто там «вихідна допомога по звільненню десь 1 млн грн. Але про зп 150 тис грн там явно маніпуляції преси. https://public.nazk.gov.ua/documents/1a ... 3cbb5bf79a Ну і виходячи з того, як він в декларації понаписував , що взяв в борг 100 і 60 тис дол, то він підстрахувався.
ЛАД написав:Вы считаете Мельника хорошим или плохим послом? Наличие или отсутствие посла в ВБ что-то поменяло в позиции ВБ? Не знаю, как працюють послы в Швейцарии и Болгарии, но с Болгарией у нас проблем, вроде, нет.
Мельника вважаю поганим послом. Я вам навів приклади поганої роботи, коли допомагають нам не завдяки, а наперекір.
Понятно. Мельник кадровый дипломат.
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (2014—2022). Повний кавалер ордена «За заслуги».
Заступник Міністра Кабінету Міністрів України (2014). Генеральний консул України в Гамбурзі у 2007—2012 роках. ........ З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року[12] — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині.
Назначен уважаемым Порошенко. Который тоже, вроде как дипломат. И хорошо помню, как здесь кипятком писали, когда он оскорблял высших должностных лиц Германии. Снят Зеленским достаточно быстро после этого. Здесь многие осуждали снятие. Это "пройоб" Зеленского?
Відсутність роботи - це відсутність роботи. Те, що це не впливає на результат - називається "дурачкам щастить"
Не "відсутність роботи". Работа ведётся. И достаточно большая. Просто результати не очень сильно зависят от работы. Аналогия - копать песок или глину. Работа одинаковая, но второе значительно тяжелее. А ещё тяжелее каменистую почву.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 бер, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Именно! у компетентного руководителя все бизнес-процессы под контролем. То есть если суд признает военкома взяточником далее следует дилемма, либо его начальство некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.
хороший юмор Когда человек проходит профотбор психологи проверяют его волевые качества и саморегуляцию. Сможет ли воздержаться этот человек от краж, коррупции и
Розкажіть поподробнєє як може психолог виміряти вольові якості і саморегуляцію? Анкетуванням? 1. Питання чи є у вас вольові якості? 2. Чи любите ви бути в центрі уваги? 3. Чибрали ви участь в колективних кражах 4. Обично ви бєте людей колєктівно чи сам бо не змогли нікого організувати? Та моя 70річна мама льогко вшатає Юлія Цезаря по вольовим качєствам. Он в в воєнкоматі теж давали анкетування. На всі компроментуючі питання відповідав пю, ворую, колективно теж, бив людей вживав наркотичні засоби, і при мені вживали, вважаю шо присяга не важна...
Но псіхологи подивились і я ахфіцер ще й допущений до сєкрєтної документації даж більше пишу сам ту сєкрєтну документацію
Именно! у компетентного руководителя все бизнес-процессы под контролем. То есть если суд признает военкома взяточником далее следует дилемма, либо его начальство некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.
Так в чём проблема в "профоотборе... Сможет ли воздержаться" и "У меня ни один зав.складом не проворовался" или в контроле?
vitaliiangel написав:некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.
Якшо в долі то контроль є. Це ж вже СВОЇ гроші. Тепер ставим питання -закон про мобілізацію вродь передбачає можливість офіційно відкупитись і щось воно нікому не муляє око. Яка різниця платити воєнкому з арплату з офіційно відкупних чи дозволити йому недостающу часть знаходити самому?
Banderlog написав:Розкажіть поподробнєє як може психолог виміряти вольові якості і саморегуляцію?
есть MMPI признанный во всём мире. Опытный психолог после 10 минут общения уже знает в каких вопросах человек хромает. Методики только фиксируют наличие и степень расстройства, его патогенез. Одна методика дополняет другую. Если по методике Стамбуловой https://cutt.ly/vw2Bmngs человек выносит себе самые высокие оценки а MMPI показывает высокие баллы по шкалам «лжи достоверности аггравации и симуляции» то сами понимаете. По саморегуляции тоже есть методики от примитивной http://www.personal.in.ua/article.php?ida=67. до более сложных https://psyjournals.ru/journals/jmfp/ar ... ilkova.pdf тут интересны последние 5 страниц список литературы, это всё про саморегуляцию.
Banderlog написав:
vitaliiangel написав:некомпетентно и не смогло обеспечить его работу контролем, либо оно в доле. Скорее всего и то и другое.
Якшо в долі то контроль є. Це ж вже СВОЇ гроші. Тепер ставим питання -закон про мобілізацію вродь передбачає можливість офіційно відкупитись і щось воно нікому не муляє око. Яка різниця платити воєнкому з арплату з офіційно відкупних чи дозволити йому недостающу часть знаходити самому?
это юридические категории, с ними к сенс, он объяснит почему когда рэкет отбирает налоги это плохо, а государство - хорошо. И где та грань между свободой и рабством, которая уже размыта до того, что государство в лице ТЦК похищает людей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 16:59, всього редагувалось 3 разів.
Banderlog написав:Он в в воєнкоматі теж давали анкетування. На всі компроментуючі питання відповідав пю, ворую, колективно теж, бив людей вживав наркотичні засоби, і при мені вживали, вважаю шо присяга не важна...
Но псіхологи подивились і я ахфіцер ще й допущений до сєкрєтної документації даж більше пишу сам ту сєкрєтну документацію
Так то напевно треба було не так відверто писати, а трохи шифруватися, а то явно було ж видно що спеціально навпаки пишете.