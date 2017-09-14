flyman написав:unicdima написав:whois2010 написав:Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?
Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.
При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися
Порох ничего не отдавал
когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно