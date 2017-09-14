Додано: Сер 20 бер, 2024 18:19

Прохожий написав: flyman написав: unicdima написав: Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів. Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.

При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися



Порох ничего не отдавал

когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно

У меня такое впечатление, что тут сейчас ищут оправдания государственному преступнику, а ля - не сажайте его, у него кондитерская фабрика до сих пор конфеты вкусные делает.Справедливости ради напомню, что Порошенко, прямо как ленин на бронивике, активно участвовал в создании таких беспорядков в демократической Украине, что незамедлительно привели к принятию идеи сепаратизма у части страны. Сепаратизм традиционно является составной частью любых проектов по отжиму территорий у других государств по любым причинам. Получается, что Порошенко таки имеет прямое отношение к сдаче и оккупации Крыма, не смотря на то, что на пост президента он избрался чуть позже.В дальнейшем какая-то часть потерянных территорий Луганской и Донецкой областей была при президенте Порошенко возвращена в результате АТО. Но сам факт непризнания ним очевидной внешней агрессии со стороны росии, подтвержденный объявлением именно АТО, а не введением военного положения в стране и мобилизации, привел к блокированию работы международной системы безопасности в мире - в частности Будапештского меморандума.Это госизмена!