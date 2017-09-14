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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7266726772687269
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:05

  flyman написав:
  unicdima написав:
  whois2010 написав:Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?

Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.

При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися


Порох ничего не отдавал
когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:15

  _Mykola_ написав:
а трохи шифруватися, а то явно було ж видно що спеціально навпаки пишете. :lol:
чо ж навпаки? Хіба про наркоту набрехав. Все решта правда. І то вважаю що за наркоту і відсутність наколок то не моя заслуга а середовища і часу в якому жив.
Зараз було б мені 25 то не певен шо не мав би татух і не вживав мєт. Чи шо вони там вживають? :lol:
На енергетики для прикладу підсів бистро , за 3 роки. А тут енергетики лупашуть масово. І ще начмєд бригади за коняком розказує про чудодійні властивості сушених мухоморів, достаточно 10 гр і... :lol: признаю шо будучи в нєтрєзвом відє хочеться попробувати стати бєрсєрком. :lol: но в мене правило - такі рішення не принімати на хмільну голову.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:33

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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:09

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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:19

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  unicdima написав:Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.

При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися


Порох ничего не отдавал
когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно


У меня такое впечатление, что тут сейчас ищут оправдания государственному преступнику, а ля - не сажайте его, у него кондитерская фабрика до сих пор конфеты вкусные делает.

Справедливости ради напомню, что Порошенко, прямо как ленин на бронивике, активно участвовал в создании таких беспорядков в демократической Украине, что незамедлительно привели к принятию идеи сепаратизма у части страны. Сепаратизм традиционно является составной частью любых проектов по отжиму территорий у других государств по любым причинам. Получается, что Порошенко таки имеет прямое отношение к сдаче и оккупации Крыма, не смотря на то, что на пост президента он избрался чуть позже.

В дальнейшем какая-то часть потерянных территорий Луганской и Донецкой областей была при президенте Порошенко возвращена в результате АТО. Но сам факт непризнания ним очевидной внешней агрессии со стороны росии, подтвержденный объявлением именно АТО, а не введением военного положения в стране и мобилизации, привел к блокированию работы международной системы безопасности в мире - в частности Будапештского меморандума.

Это госизмена! :!:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:именно АТО


пам'ятаю коли ввели якийсь режим на тиждень чи то місяць всі пихтіли який порошенко дурак і хоче побільше залишитись при владі.

Ось в гуглі 2ге посилання, перше було з вікі про той воєнний стан у 2018.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 91315.html
Хто тут говорить про ато)

Да й взагалі завязуйте ці баталії ко/по безсенсу. У нас зараз куча проблем, а то й більше. Наприклад банально фортифікація, прикордонні зони, КОРУПЦІЯ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:50

  buratinyo написав:У меня такое впечатление, что тут сейчас ищут оправдания государственному преступнику, а ля - не сажайте его, у него кондитерская фабрика до сих пор конфеты вкусные делает.

Справедливости ради напомню, что Порошенко, прямо как ленин на бронивике, активно участвовал в создании таких беспорядков в демократической Украине, что незамедлительно привели к принятию идеи сепаратизма у части страны. Сепаратизм традиционно является составной частью любых проектов по отжиму территорий у других государств по любым причинам. Получается, что Порошенко таки имеет прямое отношение к сдаче и оккупации Крыма, не смотря на то, что на пост президента он избрался чуть позже.

В дальнейшем какая-то часть потерянных территорий Луганской и Донецкой областей была при президенте Порошенко возвращена в результате АТО. Но сам факт непризнания ним очевидной внешней агрессии со стороны росии, подтвержденный объявлением именно АТО, а не введением военного положения в стране и мобилизации, привел к блокированию работы международной системы безопасности в мире - в частности Будапештского меморандума.

Это госизмена! :!:

Те що ви ватна консерва - відомо давно. Чи ви так, нагадати новачкам на форумі? :lol:
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