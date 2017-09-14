whois2010 написав:Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці. Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?
Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.
При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися
Порох ничего не отдавал когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно
_Mykola_ написав: а трохи шифруватися, а то явно було ж видно що спеціально навпаки пишете.
чо ж навпаки? Хіба про наркоту набрехав. Все решта правда. І то вважаю що за наркоту і відсутність наколок то не моя заслуга а середовища і часу в якому жив. Зараз було б мені 25 то не певен шо не мав би татух і не вживав мєт. Чи шо вони там вживають? На енергетики для прикладу підсів бистро , за 3 роки. А тут енергетики лупашуть масово. І ще начмєд бригади за коняком розказує про чудодійні властивості сушених мухоморів, достаточно 10 гр і... признаю шо будучи в нєтрєзвом відє хочеться попробувати стати бєрсєрком. но в мене правило - такі рішення не принімати на хмільну голову.
unicdima написав:Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.
При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися
Порох ничего не отдавал когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно
У меня такое впечатление, что тут сейчас ищут оправдания государственному преступнику, а ля - не сажайте его, у него кондитерская фабрика до сих пор конфеты вкусные делает.
Справедливости ради напомню, что Порошенко, прямо как ленин на бронивике, активно участвовал в создании таких беспорядков в демократической Украине, что незамедлительно привели к принятию идеи сепаратизма у части страны. Сепаратизм традиционно является составной частью любых проектов по отжиму территорий у других государств по любым причинам. Получается, что Порошенко таки имеет прямое отношение к сдаче и оккупации Крыма, не смотря на то, что на пост президента он избрался чуть позже.
В дальнейшем какая-то часть потерянных территорий Луганской и Донецкой областей была при президенте Порошенко возвращена в результате АТО. Но сам факт непризнания ним очевидной внешней агрессии со стороны росии, подтвержденный объявлением именно АТО, а не введением военного положения в стране и мобилизации, привел к блокированию работы международной системы безопасности в мире - в частности Будапештского меморандума.
buratinyo написав:У меня такое впечатление, что тут сейчас ищут оправдания государственному преступнику, а ля - не сажайте его, у него кондитерская фабрика до сих пор конфеты вкусные делает.
Справедливости ради напомню, что Порошенко, прямо как ленин на бронивике, активно участвовал в создании таких беспорядков в демократической Украине, что незамедлительно привели к принятию идеи сепаратизма у части страны. Сепаратизм традиционно является составной частью любых проектов по отжиму территорий у других государств по любым причинам. Получается, что Порошенко таки имеет прямое отношение к сдаче и оккупации Крыма, не смотря на то, что на пост президента он избрался чуть позже.
В дальнейшем какая-то часть потерянных территорий Луганской и Донецкой областей была при президенте Порошенко возвращена в результате АТО. Но сам факт непризнания ним очевидной внешней агрессии со стороны росии, подтвержденный объявлением именно АТО, а не введением военного положения в стране и мобилизации, привел к блокированию работы международной системы безопасности в мире - в частности Будапештского меморандума.
Это госизмена!
Те що ви ватна консерва - відомо давно. Чи ви так, нагадати новачкам на форумі?