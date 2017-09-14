whois2010 написав:Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці. Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?
Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.
При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися
Порох ничего не отдавал когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно
_Mykola_ написав: а трохи шифруватися, а то явно було ж видно що спеціально навпаки пишете.
чо ж навпаки? Хіба про наркоту набрехав. Все решта правда. І то вважаю що за наркоту і відсутність наколок то не моя заслуга а середовища і часу в якому жив. Зараз було б мені 25 то не певен шо не мав би татух і не вживав мєт. Чи шо вони там вживають? На енергетики для прикладу підсів бистро , за 3 роки. А тут енергетики лупашуть масово. І ще начмєд бригади за коняком розказує про чудодійні властивості сушених мухоморів, достаточно 10 гр і... признаю шо будучи в нєтрєзвом відє хочеться попробувати стати бєрсєрком. но в мене правило - такі рішення не принімати на хмільну голову.
За словами глави правоохоронного відомства, розповсюджені 17 березня кадри про нібито приліт невідомого безпілотника по військовій частині у ПМР, зокрема по вертольоту, були змонтовані. Відео, як він зазначив, поширювалося з метою "викликати нестабільність серед громадян".
За словами глави правоохоронного відомства, розповсюджені 17 березня кадри про нібито приліт невідомого безпілотника по військовій частині у ПМР, зокрема по вертольоту, були змонтовані. Відео, як він зазначив, поширювалося з метою "викликати нестабільність серед громадян".
нам од нестабільності в молдові краще чи гірше? Якщо ми не йдем на переговори то мені здається втянути побільше держав в війну з росією нам вигідно. І французів запросити на Україну і поляків хай воюють. Чого президент одказується? Щоб подовше війна була?