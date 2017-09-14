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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7267726872697270>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:05

  flyman написав:
  unicdima написав:
  whois2010 написав:Це через підтримку та солідарність з народом воюючої країни. Впевнений, західний політичний істеблішмент вміє розрізняти і відділяти інтереси народу України, країну в цілому та роль і дії тимчасового найманого менеджера в гімнастьорці.
Чи ви вважаєте, що йому аплодують за "бо не втік"?

Щось такого при Пороху не спостерігалось, не було такої підтримки, поставок зброї, коштів.

При Пороху партнери сказали віддати мовчки АРК та Донбас і не сіпатися


Порох ничего не отдавал
когда Порох стал Президентом Крым уже был оккупирован а часть бамбаса как раз при Порохе вернули обратно
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:15

  _Mykola_ написав:
а трохи шифруватися, а то явно було ж видно що спеціально навпаки пишете. :lol:
чо ж навпаки? Хіба про наркоту набрехав. Все решта правда. І то вважаю що за наркоту і відсутність наколок то не моя заслуга а середовища і часу в якому жив.
Зараз було б мені 25 то не певен шо не мав би татух і не вживав мєт. Чи шо вони там вживають? :lol:
На енергетики для прикладу підсів бистро , за 3 роки. А тут енергетики лупашуть масово. І ще начмєд бригади за коняком розказує про чудодійні властивості сушених мухоморів, достаточно 10 гр і... :lol: признаю шо будучи в нєтрєзвом відє хочеться попробувати стати бєрсєрком. :lol: но в мене правило - такі рішення не принімати на хмільну голову.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:33

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:09


Ленд-ліз нам не потрібен, війська НАТО нам не потрібні - "дайте нам багато грошів і ідіть нах...".
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 20 бер, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:именно АТО


пам'ятаю коли ввели якийсь режим на тиждень чи то місяць всі пихтіли який порошенко дурак і хоче побільше залишитись при владі.

Ось в гуглі 2ге посилання, перше було з вікі про той воєнний стан у 2018.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 91315.html
Хто тут говорить про ато)

Да й взагалі завязуйте ці баталії ко/по безсенсу. У нас зараз куча проблем, а то й більше. Наприклад банально фортифікація, прикордонні зони, КОРУПЦІЯ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трошки оффтопу ...

1) У Харкові вже п'ятеро загиблих, людей дістають з-під завалів: нові фото з місця удару Росії
ОНОВЛЕНО о 17:27. Міський голова Ігор Терехов заявив, що рятувальники дістали тіло п'ятого загиблого.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали удару по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Почалася серйозна пожежа, пошкоджено восьмиповерхівку.

2) Глава МВС Молдови: Відео підриву гелікоптера в Придністров’ї – монтаж
За словами глави правоохоронного відомства, розповсюджені 17 березня кадри про нібито приліт невідомого безпілотника по військовій частині у ПМР, зокрема по вертольоту, були змонтовані. Відео, як він зазначив, поширювалося з метою "викликати нестабільність серед громадян".
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:50

  pesikot написав:Трошки оффтопу ...

Глава МВС Молдови: Відео підриву гелікоптера в Придністров’ї – монтаж
За словами глави правоохоронного відомства, розповсюджені 17 березня кадри про нібито приліт невідомого безпілотника по військовій частині у ПМР, зокрема по вертольоту, були змонтовані. Відео, як він зазначив, поширювалося з метою "викликати нестабільність серед громадян".
нам од нестабільності в молдові краще чи гірше? Якщо ми не йдем на переговори то мені здається втянути побільше держав в війну з росією нам вигідно. І французів запросити на Україну і поляків хай воюють. Чого президент одказується? Щоб подовше війна була?
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:11

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:14

Про корупцію у Штатах (військ.структури).

Коли вчергове плакатимемо про свою, і боятимемось, що вони про неї взнають, то от орієнтир, які перевитрати там вважають надмірними:

Reacher.S02E02.What.Happens.in.Atlantic.City.WEB-DL.Rip-AVC.srt

515
00:31:16,720 --> 00:31:20,230
А я хочу боротися з
урядовою корупцією та марнотратством.

516
00:31:20,430 --> 00:31:22,360
Сам працював на дядька Сема, знаєш.

517
00:31:22,560 --> 00:31:25,240
- Сидіння для унітазів за 600 доларів.
- Точно.

518
00:31:25,440 --> 00:31:30,620
Якби податкові гроші витрачали ефективно,
ми могли б відремонтувати дороги, мости

519
00:31:30,820 --> 00:31:33,660
і школи, могли б допомагати людям,
які того потребують.

520
00:31:33,860 --> 00:31:35,600
Ми могли б змінити ситуацію.

521
00:31:35,800 --> 00:31:36,960
Тобі варто спробувати.

522
00:31:37,160 --> 00:31:38,000
Еге ж.

523
00:31:38,200 --> 00:31:42,190
Я думала створити власну
некомерційну спостережну групу,

524
00:31:43,020 --> 00:31:44,980
але стартовий капітал надто великий.

525
00:31:46,190 --> 00:31:48,110
Перший крок завжди найважчий.

526
00:31:50,150 --> 00:31:51,110
Еге ж.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:23

  vitaliiangel написав:тут значит спиритический сеанс. с душой Сталина общаются.
120 905 переглядів мож.кому интересно там и про войну с 4й минуты

Недавно ты написал, что ты можешь постить сюда, что угодно, не будучи согласным ...

Но не надо тащить сюда всякое дерьмо, аргументируя тем, что ты не согласен с дерьмом
Вонять же всё равно будет

Не тащи дерьмо в дом.

PS. Сколько ж у тебя свободного времени, чтобы находить такое дерьмо.
Тебе явно нужно в окоп. И из окопа будешь успевать своими "активами" управлять )
pesikot
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