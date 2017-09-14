|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 20 бер, 2024 20:29
холява написав:
Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?
ви у влади запитайте для чого вона вигадала богоізбраних
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9052
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 бер, 2024 20:32
pesikot
не пиши мне по средам!!! и не читай
ранее я писал, о чём говорит отсутствие чувства юмора. надеюсь помнишь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 20 бер, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22535
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 20 бер, 2024 20:34
vitaliiangel написав:pesikot
не пиши мне по средам!!! и не читай
Я у тебя в ЧС, но ты всё равно читаешь меня, подглядывая.
И на этом форуме это сильно заразное
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9338
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|176717
|
|
|9
|14300
|
|
|6076
|586817
|
|