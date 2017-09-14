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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7267726872697270
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:29

  холява написав:Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?


ви у влади запитайте для чого вона вигадала богоізбраних
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:32

pesikot не пиши мне по средам!!! и не читай :D
ранее я писал, о чём говорит отсутствие чувства юмора. надеюсь помнишь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 бер, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:34

  vitaliiangel написав:pesikot не пиши мне по средам!!! и не читай :D

Я у тебя в ЧС, но ты всё равно читаешь меня, подглядывая.

И на этом форуме это сильно заразное
pesikot
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  #<1 ... 7267726872697270
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