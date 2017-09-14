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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7267726872697270
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:12

  mephala написав:
  холява написав:Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?


ви у влади запитайте для чого вона вигадала богоізбраних


Влада все що повинна була сплатити мені повністью виконала .
Все що по пенсії , пільгам , і багато чого іншого ,
Мені нема на що скаржитись .
А чому ви не пішли в ТЦК ?
Чому ви не захищаєте Україну ?
Чому кожного раза ви ставите тільки питання , а нічого не робите для визволення України ?
Чому ви якихось ізбраних згадуєте ? Самі ви хто ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

читаю только украинские СМИ.
И только вдумайтесь что он городит
Он просто констатирует то, что они делают и удивляется реакции пхахаха


❗️Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо рф розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва, - Данілов

"Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", — додав секретар РНБО
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:36

  Бетон написав:читаю только украинские СМИ.
И только вдумайтесь что он городит
Он просто констатирует то, что они делают и удивляется реакции пхахаха


❗️Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо рф розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва, - Данілов

"Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", — додав секретар РНБО

Про Сумщину що пишуть?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:42

  холява написав:
  mephala написав:
  холява написав:Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?


ви у влади запитайте для чого вона вигадала богоізбраних


Влада все що повинна була сплатити мені повністью виконала .
Все що по пенсії , пільгам , і багато чого іншого ,
Мені нема на що скаржитись .
А чому ви не пішли в ТЦК ?
Чому ви не захищаєте Україну ?
Чому кожного раза ви ставите тільки питання , а нічого не робите для визволення України ?
Чому ви якихось ізбраних згадуєте ? Самі ви хто ?


саме цікаве у вас у відповіді - те що тіпа не розумієте хто такі богоізбрані.
ну то хай так і буде.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:59

  mephala написав:саме цікаве у вас у відповіді - те що тіпа не розумієте хто такі богоізбрані.
ну то хай так і буде.

Холява искренне верующий. Там мало вариантов и все они вне телесной оболочки :) поэтому и интерес кто из плоти и крови )))
PS: холява, все варианты и Главный наблюдают как Вы не пользуетесь УБД и не несёте учение обществу. Не все УБД имеют возможность противостоять, но все УБД сталкиваются с хернёй... Общество не лучшее, но я не верю что не будет голоса в толпе "вы, вообще берега попутали?!!!" И это будет обращение не к Вам ;)
Востаннє редагувалось stm в Сер 20 бер, 2024 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:09

  sens написав:
  Бетон написав:читаю только украинские СМИ.
И только вдумайтесь что он городит
Он просто констатирует то, что они делают и удивляется реакции пхахаха


❗️Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо рф розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва, - Данілов

"Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", — додав секретар РНБО

Про Сумщину що пишуть?

марафон не дивлюсь. це признак психічної хвороби. кажуть, що мовчать, а відволікають нарід на відновлення аеропортів та захвату белгорода (відновлення аеропорту при закритих кордонах це просто діагноз), тільки окремі волонтери і свідки, хто там знаходиться пишуть, що знищують кабами, фабами - зтирають з лиця землі.
я не знаю, чи це їх задекларована санітарна зона чи підготовка до наступу. тут теж всі мовчать. жервти марафону? хто зна
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"каждая семья должна родить троих детей" сказал шмыгаль и разбил миллионы семей закрытыми границами выдворив страну на первое место с конца демографической ситуации.

"восстановим работу аэропортов" сказалы "перші особи" и закрыли не просто границы, а области.

последний год, мне кажется, что живу в каком-то несмешном саркастическом шоу, где зрители лишены критического мышления или это пранк, о котором все знают и молчат
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:38

❗️Не так вже і багато мобілізованих нам необхідно, як було оголошено, - Шмигаль.

"Новий головнокомандувач провів інвентаризацію і вивчив ситуацію на передовій. У нас є резерви всередині наших Збройних Сил. Тому ми розуміємо, що нам потрібно не так багато мобілізованих людей, як було оголошено"
– пояснив прем’єр-міністр України.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:41

  Xenon написав:
❗️Не так вже і багато мобілізованих нам необхідно, як було оголошено, - Шмигаль.

"Новий головнокомандувач провів інвентаризацію і вивчив ситуацію на передовій. У нас є резерви всередині наших Збройних Сил. Тому ми розуміємо, що нам потрібно не так багато мобілізованих людей, як було оголошено"
– пояснив прем’єр-міністр України.


вірим
flyman
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  #<1 ... 7267726872697270
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