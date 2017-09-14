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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 бер, 2024 21:23
читаю только украинские СМИ.
И только вдумайтесь что он городит
Он просто констатирует то, что они делают и удивляется реакции пхахаха
❗️Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо рф розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва, - Данілов
"Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", — додав секретар РНБО
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Бетон
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Додано: Сер 20 бер, 2024 21:36
Бетон написав:
читаю только украинские СМИ.
И только вдумайтесь что он городит
Он просто констатирует то, что они делают и удивляется реакции пхахаха
❗️Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо рф розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва, - Данілов
"Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", — додав секретар РНБО
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Про Сумщину що пишуть?
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sens
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Додано: Сер 20 бер, 2024 21:42
холява написав: mephala написав: холява написав:
Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?
ви у влади запитайте для чого вона вигадала богоізбраних
Влада все що повинна була сплатити мені повністью виконала .
Все що по пенсії , пільгам , і багато чого іншого ,
Мені нема на що скаржитись .
А чому ви не пішли в ТЦК ?
Чому ви не захищаєте Україну ?
Чому кожного раза ви ставите тільки питання , а нічого не робите для визволення України ?
Чому ви якихось ізбраних згадуєте ? Самі ви хто ?
саме цікаве у вас у відповіді - те що тіпа не розумієте хто такі богоізбрані.
ну то хай так і буде.
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mephala
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Додано: Сер 20 бер, 2024 22:59
mephala написав:
саме цікаве у вас у відповіді - те що тіпа не розумієте хто такі богоізбрані.
ну то хай так і буде.
Холява искренне верующий. Там мало вариантов и все они вне телесной оболочки
поэтому и интерес кто из плоти и крови )))
PS: холява, все варианты и Главный наблюдают как Вы не пользуетесь УБД и не несёте учение обществу. Не все УБД имеют возможность противостоять, но все УБД сталкиваются с хернёй... Общество не лучшее, но я не верю что не будет голоса в толпе "вы, вообще берега попутали?!!!" И это будет обращение не к Вам
Востаннє редагувалось stm
в Сер 20 бер, 2024 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:09
sens написав: Бетон написав:
читаю только украинские СМИ.
И только вдумайтесь что он городит
Он просто констатирует то, что они делают и удивляется реакции пхахаха
❗️Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо рф розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва, - Данілов
"Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", — додав секретар РНБО
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Про Сумщину що пишуть?
марафон не дивлюсь. це признак психічної хвороби. кажуть, що мовчать, а відволікають нарід на відновлення аеропортів та захвату белгорода (відновлення аеропорту при закритих кордонах це просто діагноз), тільки окремі волонтери і свідки, хто там знаходиться пишуть, що знищують кабами, фабами - зтирають з лиця землі.
я не знаю, чи це їх задекларована санітарна зона чи підготовка до наступу. тут теж всі мовчать. жервти марафону? хто зна
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Бетон
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:16
"каждая семья должна родить троих детей" сказал шмыгаль и разбил миллионы семей закрытыми границами выдворив страну на первое место с конца демографической ситуации.
"восстановим работу аэропортов" сказалы "перші особи" и закрыли не просто границы, а области.
последний год, мне кажется, что живу в каком-то несмешном саркастическом шоу, где зрители лишены критического мышления или это пранк, о котором все знают и молчат
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Бетон
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:38
❗️Не так вже і багато мобілізованих нам необхідно, як було оголошено, - Шмигаль.
"Новий головнокомандувач провів інвентаризацію і вивчив ситуацію на передовій. У нас є резерви всередині наших Збройних Сил. Тому ми розуміємо, що нам потрібно не так багато мобілізованих людей, як було оголошено"
– пояснив прем’єр-міністр України.
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Xenon
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:41
Xenon написав:
❗️Не так вже і багато мобілізованих нам необхідно, як було оголошено, - Шмигаль.
"Новий головнокомандувач провів інвентаризацію і вивчив ситуацію на передовій. У нас є резерви всередині наших Збройних Сил. Тому ми розуміємо, що нам потрібно не так багато мобілізованих людей, як було оголошено"
– пояснив прем’єр-міністр України.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 01:00
Letusrock написав: Letusrock написав: Shaman написав:
все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть
ви так щиро радієте НДКВшним методам. ваш дід був чекістом? А як щодо статті 146 ККУ, в умовах війни її можна вилучити "по просьбам трудящихся" чи як?
і як бонус дивіться вчорашнє відео з Полтави де ТЦК-шник наносить десятки ударів руками та ногами в голову лежачому цивільному
Я очень сильно удивлюсь если на следующих выборах, когда бы они ни были, в парламент не пройдет партия записавшая в программу "расследование массового организованного террора населения со стороны ТЦК". Это ж гарантированные голоса избирателей.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 01:28
Hotab
Хочу сказати лише одне, за 30 секунд, тому що ти не заслуговуєш на витрачений час, жодної хвилини.
Ти запостив вирваний контекст з іншої гілки, перетворивши зміст і перекрутивши його, навівши наклеп на людину і притягнув питання, яке тебе абсолютно не стосувалося, і зробив це коли людина не могла тобі відповісти.
Зараз ти в такому ж становищі.
Ти не просто тупий летючий засранець, а й досить банальне підсирало, здатне вести віртуальну війну тільки з жінками.
У мене все.
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