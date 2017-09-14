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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7268726972707271
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 02:44

feecold
Не знаю, что сделал Hotab и за что его забанили. Не видел. Порой его заносит, хотя понять его можно.
Но независимо от этого Ваш пост абсолютно хамский и оскорбительный.
Человек не убегал от войны и не его вина, что у нас не хватает вертолётов.
Возможно, он что-то сделал не так и Вы правы, но форма, в которой Вы это выразили недопустима.
Я бы на Вашем месте извинился за этот пост и удалил его.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 03:46

Тут порой бравурные реляции об успехах нашей промышленности в производстве оружия.
Успехи, действительно, есть. Например,
По некоторым важным товарам, таким как дроны, которые изменили ход войны, Украина уже производит 90 процентов того, что ей нужно, заявил Михаил Федоров

По словам Вьюнника, до войны Athlon производила 100 дронов в год. Сейчас это составляет 150 в месяц.


Но до серьёзного производства вооружений пока далековато.
Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил в прошлом месяце, что Украина развернула ракету местного производства с дальностью действия более 400 миль. Подробностей он не сообщил. По словам официальных лиц, также разрабатываются системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, аналогичные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе (HIMARS).

Но высокотехнологичные системы, которые необходимы Украине для отражения российских захватчиков, еще далеки от производства в Украине. «Чтобы освоить такое производство, построить такое производство, должны пройти десятилетия», — сказал Поливяный, который также является директором Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины

Есть вещи попроще, но тоже не завтра, хотя и побыстрее:
Украинские оборонные компании также стараются удовлетворить острую потребность военных, производя собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины.

Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но представитель государственной оборонной компании "Укроборонпром" заявил, что производство начнется не раньше "второй половины этого года".

Цитаты отсюда - https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/20/ukraine-weapons-industry-domestic-production/
И о поставках:
Ее министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что на данный момент у нее имеется 300 000 снарядов и что эти боеприпасы обеспечат жизненно важную «несколько месяцев передышки» на линии фронта. Источники добавили, что первые поставки поступят до июня.

«У нас есть прямой опыт 40-летнего пребывания в качестве сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы обуздать Пражскую весну», — сказал Липавский, добавив, что его страна не могла стоять в стороне и смотреть, как Украина обходится без помощи помощь. «Никто на самом деле не хочет вернуть те [советские] времена, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому».
..........
ЕС заявил, что рассчитывает достичь лишь 52% поставленной в прошлом году цели по поставке миллиона снарядов к марту, а законопроект о финансировании американской военной помощи Киеву находится на рассмотрении в Конгрессе.
............
Чешские источники сообщили, что консорциум получил серьезные обещания о поставке 300 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов, причем первые партии будут доставлены не позднее июня. Были сделаны необязательные обязательства по выделению еще 200 000 человек.

Почему этим занимается Чехия:
Схема работает, когда европейские страны покупают снаряды в странах Африки и Азии, таких как Южная Корея, которые не желают поставлять их напрямую в Украину, но рады продать их третьей стороне, например Чехии. Боеприпасы поступают из неиспользованных военных запасов, но страны-поставщики обычно неохотно называются.

Эти цитаты отсюда - https://www.theguardian.com/world/2024/mar/19/czech-republic-to-deliver-thousands-of-extra-artillery-shells-to-ukraine
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 05:30

  ЛАД написав:Человек не убегал от войны и не его вина, что у нас не хватает вертолётов.
Возможно, он что-то сделал не так и Вы правы, но форма, в которой Вы это выразили недопустима.

повесьте портрет хотаба рядом со сталиным. Сталин тоже не убегал от войны и далее по тексту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 05:43

Люди у військовій формі біля бусіка побили чоловіка ногами та повалили на землю після того, як він спробував сфотографувати номера машини

Черговий конфлікт стався у місті Шостка (Сумська область).

напряжение растёт. Спасибо военным, что засцали и не забили этого человека втроём ногами. Возможно просто спешили.
vitaliiangel
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  #<1 ... 7268726972707271
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