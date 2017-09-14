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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7268726972707271
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 05:43

Люди у військовій формі біля бусіка побили чоловіка ногами та повалили на землю після того, як він спробував сфотографувати номера машини

Черговий конфлікт стався у місті Шостка (Сумська область).

напряжение растёт. Спасибо военным, что засцали и не забили этого человека втроём ногами. Возможно просто спешили.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 06:02

и еще немного юмора
“Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Хуи*, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом… Позиция наша довольно простая и понятная... из Украины, а после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить”, — подчеркнул секретарь СНБО.
https://tsn.ua/ru/ukrayina/danilov-emoc ... 39018.html

*спецпредставитель Китая Ли Хуэя
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует осуществить второй раунд челночной дипломатии в связи с войной России против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая во вторник, 28 февраля.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 06:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Последствия мощного ракетного удара РФ по Киеву: число пострадавших возросло
В этом же районе, по предварительным данным, есть возгорание на территории детсада. По предварительным сведениям, в Шевченковском районе также зафиксировали возгорание машин. На место инцидента направляются спасатели.

"В Подольском районе в результате падения обломков ракеты возгорание на трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании", - добавил глава города. Позже Кличко сообщил, что в этом же районе горит крыша жилого дома.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  feecold написав:
Хочу сказати лише одне, за 30 секунд,
….

тільки з жінками.
У мене все.

1. А хто хоч жінка? Якщо ви , і ви вимагаєте з цієї причини особливого ставлення, то хоч би закцентували на цьому і попросили таке ставлення. Нік-нейм у вас унісекс.
2. Чому не можна згадувати людину , яка в бані? Яке має значення в бані чи ні людина, бан же не вічний. Завжди можна вийти і відповісти. Як зараз це роблю я.
3. Під час гулу ракет в повітряному просторі Києва намагався пригадати хто ви і чим міг вас образити, адже якогось тривалого конфлікту у нас нема, а тому не памʼятаю хто ви…
Я здогадався через півгодини, що вас могло образити.
Скоріше за все ви по освіті юрист, але початківець (ну або просто низького ґатунку), або податківець і тому є початкові юридичні знання.. і здається неюристи (включно зі мною) трохи раніше розвіяли ваші помилкові уявлення про начебто незаконність (невідповідність Конституції України та ЗУ) введення в звʼязку з воєнним станом додаткових обмежень для чоловіків.
Щось таке пригадую, що ви настирно вимагали щоб вам довели де написано, чим зумовлено, а отримавши всі докази потім ображено фиркнули і пообіцяли більше не писати на воєнній гілці.

Якщо що , можете взяти ще 30 секунд, тут безкоштовно це, прийти і продовжити доводити, що праві саме ви. Або повідомити ще раз, як ви образились. Або не приходити, як ви забажаєте))

Віталій, бачиш як… Чекали на твій камінг-аут, а отримали ось від кого…
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 08:30


"Поки стоїть Україна, ..."
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 08:41

  vitaliiangel написав:и еще немного юмора
“Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Хуи*, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом… Позиция наша довольно простая и понятная... из Украины, а после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить”, — подчеркнул секретарь СНБО.
https://tsn.ua/ru/ukrayina/danilov-emoc ... 39018.html

*спецпредставитель Китая Ли Хуэя
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует осуществить второй раунд челночной дипломатии в связи с войной России против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая во вторник, 28 февраля.

Той Лі Хуєй - одіозний чувачок, пів свого життя прожив в РФ. На місці України треба було його гнати сцяними тряпками, а на товари з Китаю накласти додаткове мито.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора написав, що порошенківський холуй Чекалкін вчився і викладав в кузні кадрів ГРУ РФ, на це одразу прибіг модер і видалив допис, як ви думаєте чому? На кого працюють ці модери?
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