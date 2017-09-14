Додано: Чет 21 бер, 2024 08:12

feecold написав:

Хочу сказати лише одне, за 30 секунд,

….

…

тільки з жінками.

У мене все. Хочу сказати лише одне, за 30 секунд,….тільки з жінками.У мене все.

1. А хто хоч жінка? Якщо ви , і ви вимагаєте з цієї причини особливого ставлення, то хоч би закцентували на цьому і попросили таке ставлення. Нік-нейм у вас унісекс.2. Чому не можна згадувати людину , яка в бані? Яке має значення в бані чи ні людина, бан же не вічний. Завжди можна вийти і відповісти. Як зараз це роблю я.3. Під час гулу ракет в повітряному просторі Києва намагався пригадати хто ви і чим міг вас образити, адже якогось тривалого конфлікту у нас нема, а тому не памʼятаю хто ви…Я здогадався через півгодини, що вас могло образити.Скоріше за все ви по освіті юрист, але початківець (ну або просто низького ґатунку), або податківець і тому є початкові юридичні знання.. і здається неюристи (включно зі мною) трохи раніше розвіяли ваші помилкові уявлення про начебто незаконність (невідповідність Конституції України та ЗУ) введення в звʼязку з воєнним станом додаткових обмежень для чоловіків.Щось таке пригадую, що ви настирно вимагали щоб вам довели де написано, чим зумовлено, а отримавши всі докази потім ображено фиркнули і пообіцяли більше не писати на воєнній гілці.Якщо що , можете взяти ще 30 секунд, тут безкоштовно це, прийти і продовжити доводити, що праві саме ви. Або повідомити ще раз, як ви образились. Або не приходити, як ви забажаєте))Віталій, бачиш як… Чекали на твій камінг-аут, а отримали ось від кого…