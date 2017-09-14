“Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Хуи*, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом… Позиция наша довольно простая и понятная... из Украины, а после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить”, — подчеркнул секретарь СНБО. https://tsn.ua/ru/ukrayina/danilov-emoc ... 39018.html
*спецпредставитель Китая Ли Хуэя
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует осуществить второй раунд челночной дипломатии в связи с войной России против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая во вторник, 28 февраля.
В этом же районе, по предварительным данным, есть возгорание на территории детсада. По предварительным сведениям, в Шевченковском районе также зафиксировали возгорание машин. На место инцидента направляются спасатели.
"В Подольском районе в результате падения обломков ракеты возгорание на трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании", - добавил глава города. Позже Кличко сообщил, что в этом же районе горит крыша жилого дома.
feecold написав: Хочу сказати лише одне, за 30 секунд, …. … тільки з жінками. У мене все.
1. А хто хоч жінка? Якщо ви , і ви вимагаєте з цієї причини особливого ставлення, то хоч би закцентували на цьому і попросили таке ставлення. Нік-нейм у вас унісекс. 2. Чому не можна згадувати людину , яка в бані? Яке має значення в бані чи ні людина, бан же не вічний. Завжди можна вийти і відповісти. Як зараз це роблю я. 3. Під час гулу ракет в повітряному просторі Києва намагався пригадати хто ви і чим міг вас образити, адже якогось тривалого конфлікту у нас нема, а тому не памʼятаю хто ви… Я здогадався через півгодини, що вас могло образити. Скоріше за все ви по освіті юрист, але початківець (ну або просто низького ґатунку), або податківець і тому є початкові юридичні знання.. і здається неюристи (включно зі мною) трохи раніше розвіяли ваші помилкові уявлення про начебто незаконність (невідповідність Конституції України та ЗУ) введення в звʼязку з воєнним станом додаткових обмежень для чоловіків. Щось таке пригадую, що ви настирно вимагали щоб вам довели де написано, чим зумовлено, а отримавши всі докази потім ображено фиркнули і пообіцяли більше не писати на воєнній гілці.
Якщо що , можете взяти ще 30 секунд, тут безкоштовно це, прийти і продовжити доводити, що праві саме ви. Або повідомити ще раз, як ви образились. Або не приходити, як ви забажаєте))
Віталій, бачиш як… Чекали на твій камінг-аут, а отримали ось від кого…
“Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Хуи*, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом… Позиция наша довольно простая и понятная... из Украины, а после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить”, — подчеркнул секретарь СНБО. https://tsn.ua/ru/ukrayina/danilov-emoc ... 39018.html
*спецпредставитель Китая Ли Хуэя
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует осуществить второй раунд челночной дипломатии в связи с войной России против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая во вторник, 28 февраля.
Той Лі Хуєй - одіозний чувачок, пів свого життя прожив в РФ. На місці України треба було його гнати сцяними тряпками, а на товари з Китаю накласти додаткове мито.