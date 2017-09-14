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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:14
Hotab написав:
Коли ви почнете топити за новий закон про мобілізацію, який прибере підґрунтя для таких зловживань ТЦК?
Чи вам треба «просто не чіпайте нікого, воно само має розсосатись»??
поки невідомо в якому вигляді він взагалі буде прийнятий, його можуть конкретно пообрізати на виході.
І чим він зупинить зловживання ТЦК, хіба там хочуть посилити відповідальність лікарів ВЛК за "99,99% придатних" чи може хочуть дати сроки за корупцію воєнкомів або посадити за побиття чи викрадення? Не говорячи за відповідальність вище : злочинні накази, фортифікація, розкрадання в МО
Разумков пропонує заборонити відеофіксацію при спілкуванні з ТЦК, це щоб менше відео було з пакуванням в буси?
Якщо все зведеться тільки до підняття штрафів то це заавульовано підтвердить "війна для бідних"
Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон
Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:15
vitaliiangel написав:
Спасибо военным, что засцали и не забили этого человека втроём ногами. Возможно просто спешили.
Неважно какие причины конфликта ? А если он кричал х-лы + плохие слова ? А военные это не полиция которой можно права качать, там с ПТСР достаточно, могли и пристрелить.
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:16
flyman написав: Xenon написав:
❗️Не так вже і багато мобілізованих нам необхідно, як було оголошено, - Шмигаль.
"Новий головнокомандувач провів інвентаризацію і вивчив ситуацію на передовій. У нас є резерви всередині наших Збройних Сил. Тому ми розуміємо, що нам потрібно не так багато мобілізованих людей, як було оголошено"
– пояснив прем’єр-міністр України.
вірим
Ну після відмови від допомоги військ НАТО заявляти про нехватку особового складу було б якось не логічно. Хоча у слуг своя особлива логіка.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:29
alex_dvornichenko написав: vitaliiangel написав:
Спасибо военным, что засцали и не забили этого человека втроём ногами. Возможно просто спешили.
Неважно какие причины конфликта ? А если он кричал х-лы + плохие слова ? А военные это не полиция которой можно права качать, там с ПТСР достаточно, могли и пристрелить.
вы как маленький хотаб не понимаете простых вещей, которые деткам в садике объясняют. Пристрелили потом родственники/друзья погибшего найдут этих военных и пристрелят их. Кто от этого будет в выиграше?
На 1 шаг вперёд думать надо. То что сейчас военным дали неограниченные права - самая большая ошибка власти. По сути переписали Конституцию. Во первых, рано или поздно эти права придётся забрать, и на военных полетят "камни добра" с неба. Особенно на тыловых. Во вторых, это провоцирует конфликт и раскол в обществе. В третьих, безнаказанность военкомов и в то же время срок 5 лет сторожу за сообщение в тг ставят крест на нашей интеграции в ЕС. У меня впечатление что нас ускоренно готовят к интеграции с другим соседом, где такое давно норма.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 21 бер, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:30
Schmit написав:
Ну після відмови від допомоги військ НАТО заявляти про нехватку особового складу було б якось не логічно. Хоча у слуг своя особлива логіка.
Никто никаких войск НАТО в Украину отправлять не будет, это все вербальные интервенции.
Почему бы с гордостью не отказаться от того, чего и так не будет ни при каких обстоятельствах. ДП = дешевый пиар
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:33
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