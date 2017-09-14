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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7269727072717272
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Коли ви почнете топити за новий закон про мобілізацію, який прибере підґрунтя для таких зловживань ТЦК?
Чи вам треба «просто не чіпайте нікого, воно само має розсосатись»??


поки невідомо в якому вигляді він взагалі буде прийнятий, його можуть конкретно пообрізати на виході.
І чим він зупинить зловживання ТЦК, хіба там хочуть посилити відповідальність лікарів ВЛК за "99,99% придатних" чи може хочуть дати сроки за корупцію воєнкомів або посадити за побиття чи викрадення? Не говорячи за відповідальність вище : злочинні накази, фортифікація, розкрадання в МО
Разумков пропонує заборонити відеофіксацію при спілкуванні з ТЦК, це щоб менше відео було з пакуванням в буси?
Якщо все зведеться тільки до підняття штрафів то це заавульовано підтвердить "війна для бідних"
Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон
Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:15

  vitaliiangel написав:Спасибо военным, что засцали и не забили этого человека втроём ногами. Возможно просто спешили.

Неважно какие причины конфликта ? А если он кричал х-лы + плохие слова ? А военные это не полиция которой можно права качать, там с ПТСР достаточно, могли и пристрелить.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:16

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️Не так вже і багато мобілізованих нам необхідно, як було оголошено, - Шмигаль.

"Новий головнокомандувач провів інвентаризацію і вивчив ситуацію на передовій. У нас є резерви всередині наших Збройних Сил. Тому ми розуміємо, що нам потрібно не так багато мобілізованих людей, як було оголошено"
– пояснив прем’єр-міністр України.


вірим

Ну після відмови від допомоги військ НАТО заявляти про нехватку особового складу було б якось не логічно. Хоча у слуг своя особлива логіка.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:29

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliiangel написав:Спасибо военным, что засцали и не забили этого человека втроём ногами. Возможно просто спешили.

Неважно какие причины конфликта ? А если он кричал х-лы + плохие слова ? А военные это не полиция которой можно права качать, там с ПТСР достаточно, могли и пристрелить.

вы как маленький хотаб не понимаете простых вещей, которые деткам в садике объясняют. Пристрелили потом родственники/друзья погибшего найдут этих военных и пристрелят их. Кто от этого будет в выиграше?

На 1 шаг вперёд думать надо. То что сейчас военным дали неограниченные права - самая большая ошибка власти. По сути переписали Конституцию. Во первых, рано или поздно эти права придётся забрать, и на военных полетят "камни добра" с неба. Особенно на тыловых. Во вторых, это провоцирует конфликт и раскол в обществе. В третьих, безнаказанность военкомов и в то же время срок 5 лет сторожу за сообщение в тг ставят крест на нашей интеграции в ЕС. У меня впечатление что нас ускоренно готовят к интеграции с другим соседом, где такое давно норма.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:30

  Schmit написав:Ну після відмови від допомоги військ НАТО заявляти про нехватку особового складу було б якось не логічно. Хоча у слуг своя особлива логіка.

Никто никаких войск НАТО в Украину отправлять не будет, это все вербальные интервенции.
Почему бы с гордостью не отказаться от того, чего и так не будет ни при каких обстоятельствах. ДП = дешевый пиар
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:33

Чехія оголосила, що їй вдалося знайти на світовому ринку ще 700 000 артилерійських снарядів, які можна купити для України, окрім 800 000 снарядів, яких вона вже придбала. Ось що значить, коли президент Чехії військовий - він точно знає, як зупинити агресію путіна.
Schmit
 
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