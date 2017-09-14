❗️Не так вже і багато мобілізованих нам необхідно, як було оголошено, - Шмигаль.
"Новий головнокомандувач провів інвентаризацію і вивчив ситуацію на передовій. У нас є резерви всередині наших Збройних Сил. Тому ми розуміємо, що нам потрібно не так багато мобілізованих людей, як було оголошено" – пояснив прем’єр-міністр України.
вірим
Ну після відмови від допомоги військ НАТО заявляти про нехватку особового складу було б якось не логічно. Хоча у слуг своя особлива логіка.
Hotab написав:Коли ви почнете топити за новий закон про мобілізацію, який прибере підґрунтя для таких зловживань ТЦК? Чи вам треба «просто не чіпайте нікого, воно само має розсосатись»??
поки невідомо в якому вигляді він взагалі буде прийнятий, його можуть конкретно пообрізати на виході. І чим він зупинить зловживання ТЦК, хіба там хочуть посилити відповідальність лікарів ВЛК за "99,99% придатних" чи може хочуть дати сроки за корупцію воєнкомів або посадити за побиття чи викрадення? Не говорячи за відповідальність вище : злочинні накази, фортифікація, розкрадання в МО Разумков пропонує заборонити відеофіксацію при спілкуванні з ТЦК, це щоб менше відео було з пакуванням в буси? Якщо все зведеться тільки до підняття штрафів то це заавульовано підтвердить "війна для бідних" Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати
це вже проходили: залізною палкою в щасливе майбутнє
Letusrock написав:тоді тут всі ждуни крім тебе, бо ніхто не підтримує бандитизм тцкшників (крім ще одного-двох персонажів)
Нє, ну так виглядає, що ТЦКашники часом перегибають палку, хоча сам з таким не стикався, зі мною особисто вони завжди були максимально ввічливими і коректними. Але по факту проблема в тому, що більшість форумчан, включаю тих, що найбільше кричать про бандитизм в камуфляжі, на їх місці поводились би так само, або навіть гірше.
Бетон написав:Мой родственник погорел на фосфоре. Одежда, доки сгорела. Жив. Отправлен на доукомплектование и опять на штурмы. Служил в спецназе срочником Тоже ждут договорняка. Тоже ждуны все получается
У меня племянник в Нацгвардии, сверхсрочник - контракт должен был закончится в 22м году, сейчас на востоке, проклинает тот день когда согласился на сверчка - уйти нельзя, считай уже 6 лет в армии. Как вы думаете, он хочет выйти на границы 91года ?
А мой племянник срочник, 20 лет, руками копает третий год окопы. Бедный пацан. Я не знаю, рабы так копали вручную, километрами?