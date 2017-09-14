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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7271727272737274>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Говорил с работником Борисполя. Спрашиваю, что готовитесь к открытию. Ржёт, говорит это развод для лохов, внимание переключают
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Після заяв Ze вже точно ні.

США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер

Хоча якщо ситуація піде по найгіршому сценарію, навряд чи НАТО буде спокійно спостерігати, очікуючи "поки стоїть Україна".

Не будьте ідіотом. Ніхто вашу сраку від бурятів захищати не буде.
Те, що говорив Макрон - це по перше, політична заява на фоні виборів у Європарламент. Там навіть ляпенша перевзулась. Тимчасово...
По-друге, ця заява - це спроба легалізації поточного стану справ. Коли в нас є технічні та інші спеціалісти з країн НАТО, які ефективно виконують свою роботу, і яких ні ви ні муха не заміните.
І по третє, відповідь Зеленського доволі вдала на фоні кіпішу, який піднявся після заяви Макрона. Один з небагатьох випадків, коли він вчинив дуже правильно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:17

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:тоді тут всі ждуни крім тебе, бо ніхто не підтримує бандитизм тцкшників (крім ще одного-двох персонажів)

Нє, ну так виглядає, що ТЦКашники часом перегибають палку, хоча сам з таким не стикався, зі мною особисто вони завжди були максимально ввічливими і коректними.
Але по факту проблема в тому, що більшість форумчан, включаю тих, що найбільше кричать про бандитизм в камуфляжі, на їх місці поводились би так само, або навіть гірше.

на чому грунтуються висновки?
умовний вітальєн перестане займатися нерухомістю щоби шо?
а тобто умовний фермер вдягне піксел щоби "перегибати палку"?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 бер, 2024 11:20, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:18

  flyman написав:умовний вітальєн перестане займатися нерухомістю щоби шо?
чтобы драть взятки с тех кто не хочет платить конские штрафы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:19

Letusrock ,

Якщо все зведеться тільки до підняття штрафів то це заавульовано підтвердить "війна для бідних"
Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон
Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати


Стимули - це гроші. А ви проти штрафи для неслухняних, брати гроші з багатих за бронь, , бо це «війна для бідних «. То визначайтесь. А то вам і так погано, і оттак погано. Здатись -то завжди добре. Бо де орки, а де Закарпаття.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:33

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliiangel написав:Спасибо военным, что засцали и не забили этого человека втроём ногами. Возможно просто спешили.

Неважно какие причины конфликта ? А если он кричал х-лы + плохие слова ? А военные это не полиция которой можно права качать, там с ПТСР достаточно, могли и пристрелить.

Представники ТЦК дозволили собі порушити закон, за кожну дію є відповідальність, і в законі НЕМАЄ прописаного самосуду. Якщо людина ображала, кидалася з кулаками, фіксація, виклик поліції, а не ото всьо.
Наразі виглядає так, влада повністю ігнорує вчинення тяжких кримінальних правопорушень щодо викрадення/побиття працівниками ТЦК, але вимагає виконання законів від військовозобов'язаних - реальні вироки є.
Воно так не працює. Або закон для всіх один, або живемо за принципом "кум порішає... закон як дишло...".

По мукачівським "героям", вироки є? Ні, повернулися бити та погрожувати розстрілами далі.
Законність перевірок прикордонниками документів з ТЦК на кордоні є? Ні.
Законність внесення в поліцейську систему Армор по писульці від воєнкома є? Ні.
...
Це породжує ще більше порушення законів і порушення балансу щодо виконання законів.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:35

  Бетон написав:Говорил с работником Борисполя. Спрашиваю, что готовитесь к открытию. Ржёт, говорит это развод для лохов, внимание переключают

ну ЯКЕ відкриття Борисполя?

Хто і куди буде літати? Мами з дітьми як біженьці?
Чи депутати на моря?

Пасажиропотік буде мізерний, а кошти на обслуговування порта будуть як по повній.

Ну і сісти в літак, коли в будь який момент може прилетіти або БПЛА, або ракета , або навіть при якійсь помилці - ПВО. Це потрібно бути ну дуже сміливим відчайдухом і дуже хотіти полетіти саме з України , а не якоїсь Варшави.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Стимули - це гроші. А ви проти штрафи для неслухняних, брати гроші з багатих за бронь, , бо це «війна для бідних «. То визначайтесь. А то вам і так погано, і оттак погано.


небачу механізму, от як буде чітко прописано що гроші з штрафів не в карман а на підняття з/п на нулі в два рази, тоді інша справа

  Hotab написав:Бо де орки, а де Закарпаття.

що ж ніхто не заздрив Закарпаттю в 90-х початку 00-х коли більшість місцевих закордоном батрачила. А зараз дорікаєте георафічним положенням ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:40

  Xenon написав:Ну і сісти в літак, коли в будь який момент може прилетіти або БПЛА, або ракета , або навіть при якійсь помилці - ПВО. Це потрібно бути ну дуже сміливим відчайдухом і дуже хотіти полетіти саме з України , а не якоїсь Варшави.

То ви не їздили автобусами через кордон. Коли проходження кордону може займати від двох годин до 16. Або купити квиток на потяг до Варшави, не тривіальна задача, особливо через глючну Дію.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 21 бер, 2024 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:40

Letusrock ,

небачу механізму, от як буде чітко прописано що гроші з штрафів не в карман а на підняття з/п на нулі в два рази, тоді інша справа




А зараз кошти на ЗСУ де беруть? З держбюджету.
Штрафи в держбюджет.. що ж ви не бачите то нічого..
Як десь на тисячі мобілізованих хтось десь бусифікував - ви це добре бачите.


З а/п Варшави, Кишиневу і Будапешту шалений пасажиропотік українців. Ужгород був би завантажений.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 бер, 2024 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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