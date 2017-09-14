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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Говорил с работником Борисполя. Спрашиваю, что готовитесь к открытию. Ржёт, говорит это развод для лохов, внимание переключают
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не будьте ідіотом. Ніхто вашу сраку від бурятів захищати не буде.
Те, що говорив Макрон - це по перше, політична заява на фоні виборів у Європарламент. Там навіть ляпенша перевзулась. Тимчасово...
По-друге, ця заява - це спроба легалізації поточного стану справ. Коли в нас є технічні та інші спеціалісти з країн НАТО, які ефективно виконують свою роботу, і яких ні ви ні муха не заміните.
І по третє, відповідь Зеленського доволі вдала на фоні кіпішу, який піднявся після заяви Макрона. Один з небагатьох випадків, коли він вчинив дуже правильно.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:17
на чому грунтуються висновки?
умовний вітальєн перестане займатися нерухомістю щоби шо?
а тобто умовний фермер вдягне піксел щоби "перегибати палку"?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 бер, 2024 11:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:18
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:19
Letusrock ,
Стимули - це гроші. А ви проти штрафи для неслухняних, брати гроші з багатих за бронь, , бо це «війна для бідних «. То визначайтесь. А то вам і так погано, і оттак погано. Здатись -то завжди добре. Бо де орки, а де Закарпаття.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:33
Представники ТЦК дозволили собі порушити закон, за кожну дію є відповідальність, і в законі НЕМАЄ прописаного самосуду. Якщо людина ображала, кидалася з кулаками, фіксація, виклик поліції, а не ото всьо.
Наразі виглядає так, влада повністю ігнорує вчинення тяжких кримінальних правопорушень щодо викрадення/побиття працівниками ТЦК, але вимагає виконання законів від військовозобов'язаних - реальні вироки є.
Воно так не працює. Або закон для всіх один, або живемо за принципом "кум порішає... закон як дишло...".
По мукачівським "героям", вироки є? Ні, повернулися бити та погрожувати розстрілами далі.
Законність перевірок прикордонниками документів з ТЦК на кордоні є? Ні.
Законність внесення в поліцейську систему Армор по писульці від воєнкома є? Ні.
...
Це породжує ще більше порушення законів і порушення балансу щодо виконання законів.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:35
ну ЯКЕ відкриття Борисполя?
Хто і куди буде літати? Мами з дітьми як біженьці?
Чи депутати на моря?
Пасажиропотік буде мізерний, а кошти на обслуговування порта будуть як по повній.
Ну і сісти в літак, коли в будь який момент може прилетіти або БПЛА, або ракета , або навіть при якійсь помилці - ПВО. Це потрібно бути ну дуже сміливим відчайдухом і дуже хотіти полетіти саме з України , а не якоїсь Варшави.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
небачу механізму, от як буде чітко прописано що гроші з штрафів не в карман а на підняття з/п на нулі в два рази, тоді інша справа
що ж ніхто не заздрив Закарпаттю в 90-х початку 00-х коли більшість місцевих закордоном батрачила. А зараз дорікаєте георафічним положенням ))
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:40
То ви не їздили автобусами через кордон. Коли проходження кордону може займати від двох годин до 16. Або купити квиток на потяг до Варшави, не тривіальна задача, особливо через глючну Дію.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 21 бер, 2024 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:40
Letusrock ,
А зараз кошти на ЗСУ де беруть? З держбюджету.
Штрафи в держбюджет.. що ж ви не бачите то нічого..
Як десь на тисячі мобілізованих хтось десь бусифікував - ви це добре бачите.
З а/п Варшави, Кишиневу і Будапешту шалений пасажиропотік українців. Ужгород був би завантажений.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 бер, 2024 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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