|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:40
Xenon написав: Бетон написав:
Говорил с работником Борисполя. Спрашиваю, что готовитесь к открытию. Ржёт, говорит это развод для лохов, внимание переключают
ну ЯКЕ відкриття Борисполя?
Хто і куди буде літати? Мами з дітьми як біженьці?
Чи депутати на моря?
Пасажиропотік буде мізерний, а кошти на обслуговування порта будуть як по повній.
Ну і сісти в літак, коли в будь який момент може прилетіти або БПЛА, або ракета , або навіть при якійсь помилці - ПВО. Це потрібно бути ну дуже сміливим відчайдухом і дуже хотіти полетіти саме з України , а не якоїсь Варшави.
Вірно.
теоретично можна літати з Ужгороду, але який сенс?? Хіба що заради піару
Поруч закордоном купа аеропортів.
Відкривши його в Ужгооді можна спровокувати регулярні спроби обстрілів за 5 км від ЄС і спричинити черговий потім біженців
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1217
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:45
flyman написав:
на чому грунтуються висновки?
умовний вітальєн перестане займатися нерухомістю щоби шо?
а тобто умовний фермер вдягне піксел щоби "перегибати палку"?
Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1499
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:48
sashaqbl написав:
Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.
Вибачте, але якщо таке толерується і закони не діють, тоді в чому різниця від запоребріка?
Ми ж якби в сторону Європи йдемо, де закони діють, і діють для всіх, без виключення, а не навпаки...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4750
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:01
sashaqbl написав:
Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
не буду, люди не скот. Мне мои принципы важнее.. по жизни были ситуации которые позволяют мне так говорить. Мобилизацию можно провести с уважением. Чёткий срок конктракта должность с учётом предыдущего опыта. Забрать у тыловых военных все льготы и доплаты. Увеличить зарплаты на нуле х2 и будет очередь в штурмовики. Сейчас тыловым крысам в погонах с зарплатой 20-40к и в тыду неплохо, от насиженного места бульдозером не отдерёшь. А ЗБД бросают неподготовленных и немотивированных, через сапог военкома. В этом вижу дисбаланс. Кому то стало слишком хорошо в тылу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 21 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22538
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:02
sashaqbl написав:
і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.
саме тому важливо верховенство права, щоб я чи флайман не пи..див нікого. Бо я точно буду, як мінімум простілювати коліна))
Інакше тут буде нове сомалі на довгі десятиліття
P.S. Як всі пройдуть через війну то хто кого буде бити, штурмовики артелеристів?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1217
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:06
Letusrock написав:
.S. Як всі пройдуть через війну то хто кого буде бити, штурмовики артелеристів?
Висока ймовірність, що водії маршруток.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1499
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:08
sashaqbl написав: flyman написав:
на чому грунтуються висновки?
умовний вітальєн перестане займатися нерухомістю щоби шо?
а тобто умовний фермер вдягне піксел щоби "перегибати палку"?
Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.
я вже приводив визначення терміну "проєкція"психологічний процес, механізм психологічного захисту індивіда, що виявляється в приписуванні іншим власних думок, мотивів, якостей характеру тощо
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34326
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2755 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl
, vitaliiangel
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|176957
|
|
|9
|14761
|
|
|6076
|587926
|
|