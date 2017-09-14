RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7271727272737274
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:40

  Xenon написав:
  Бетон написав:Говорил с работником Борисполя. Спрашиваю, что готовитесь к открытию. Ржёт, говорит это развод для лохов, внимание переключают

ну ЯКЕ відкриття Борисполя?
Хто і куди буде літати? Мами з дітьми як біженьці?
Чи депутати на моря?
Пасажиропотік буде мізерний, а кошти на обслуговування порта будуть як по повній.
Ну і сісти в літак, коли в будь який момент може прилетіти або БПЛА, або ракета , або навіть при якійсь помилці - ПВО. Це потрібно бути ну дуже сміливим відчайдухом і дуже хотіти полетіти саме з України , а не якоїсь Варшави.


Вірно.
теоретично можна літати з Ужгороду, але який сенс?? Хіба що заради піару
Поруч закордоном купа аеропортів.
Відкривши його в Ужгооді можна спровокувати регулярні спроби обстрілів за 5 км від ЄС і спричинити черговий потім біженців
Letusrock
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:на чому грунтуються висновки?
умовний вітальєн перестане займатися нерухомістю щоби шо?
а тобто умовний фермер вдягне піксел щоби "перегибати палку"?

Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:48

  sashaqbl написав:Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.

Вибачте, але якщо таке толерується і закони не діють, тоді в чому різниця від запоребріка?
Ми ж якби в сторону Європи йдемо, де закони діють, і діють для всіх, без виключення, а не навпаки...
_Mykola_
 
Повідомлень: 4750
З нами з: 09.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:01

  sashaqbl написав:Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
не буду, люди не скот. Мне мои принципы важнее.. по жизни были ситуации которые позволяют мне так говорить. Мобилизацию можно провести с уважением. Чёткий срок конктракта должность с учётом предыдущего опыта. Забрать у тыловых военных все льготы и доплаты. Увеличить зарплаты на нуле х2 и будет очередь в штурмовики. Сейчас тыловым крысам в погонах с зарплатой 20-40к и в тыду неплохо, от насиженного места бульдозером не отдерёшь. А ЗБД бросают неподготовленных и немотивированных, через сапог военкома. В этом вижу дисбаланс. Кому то стало слишком хорошо в тылу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22538
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.


саме тому важливо верховенство права, щоб я чи флайман не пи..див нікого. Бо я точно буду, як мінімум простілювати коліна))
Інакше тут буде нове сомалі на довгі десятиліття
P.S. Як всі пройдуть через війну то хто кого буде бити, штурмовики артелеристів?
Letusrock
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:.S. Як всі пройдуть через війну то хто кого буде бити, штурмовики артелеристів?

Висока ймовірність, що водії маршруток.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:08

  sashaqbl написав:
  flyman написав:на чому грунтуються висновки?
умовний вітальєн перестане займатися нерухомістю щоби шо?
а тобто умовний фермер вдягне піксел щоби "перегибати палку"?

Нє, але якщо тебе таки витягнуть з твоєї нори і мобілізують, то і ти, і віталіан і навіть песикіт будете бігати за людьми і пиздити їх.
А ще якщо вас перед тим на фронт на півроку, щоб пару контузій хапнули - то будете навіть отримувати задоволення від того, що пи*дите людей. І летусорк з бетоном тоже.

я вже приводив визначення терміну "проєкція"
психологічний процес, механізм психологічного захисту індивіда, що виявляється в приписуванні іншим власних думок, мотивів, якостей характеру тощо
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34326
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2755 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 7271727272737274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 176957
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 14761
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 587926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3194)
21.03.2024 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.