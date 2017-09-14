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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 727272737274727572767277>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:40

  Xenon написав:
  Бетон написав:Говорил с работником Борисполя. Спрашиваю, что готовитесь к открытию. Ржёт, говорит это развод для лохов, внимание переключают

ну ЯКЕ відкриття Борисполя?
Хто і куди буде літати? Мами з дітьми як біженьці?
Чи депутати на моря?
Пасажиропотік буде мізерний, а кошти на обслуговування порта будуть як по повній.
Ну і сісти в літак, коли в будь який момент може прилетіти або БПЛА, або ракета , або навіть при якійсь помилці - ПВО. Це потрібно бути ну дуже сміливим відчайдухом і дуже хотіти полетіти саме з України , а не якоїсь Варшави.


Вірно.
теоретично можна літати з Ужгороду, але який сенс?? Хіба що заради піару
Поруч закордоном купа аеропортів.
Відкривши його в Ужгооді можна спровокувати регулярні спроби обстрілів за 5 км від ЄС і спричинити черговий потім біженців
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:48

sashaqbl
Вибачте, але якщо таке толерується і закони не діють, тоді в чому різниця від запоребріка?
Ми ж якби в сторону Європи йдемо, де закони діють, і діють для всіх, без виключення, а не навпаки...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:01

sashaqbl
не буду, люди не скот. Мне мои принципы важнее.. по жизни были ситуации которые позволяют мне так говорить. Мобилизацию можно провести с уважением. Чёткий срок конктракта должность с учётом предыдущего опыта. Забрать у тыловых военных все льготы и доплаты. Увеличить зарплаты на нуле х2 и будет очередь в штурмовики. Сейчас тыловым крысам в погонах с зарплатой 20-40к и в тылу неплохо, с насиженного места бульдозером не отдерёшь. А ЗБД бросают неподготовленных и немотивированных, через сапог военкома. В этом вижу дисбаланс. Кому то стало слишком хорошо в тылу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 12:35, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:.S. Як всі пройдуть через війну то хто кого буде бити, штурмовики артелеристів?

Висока ймовірність, що водії маршруток.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:08

я вже приводив визначення терміну "проєкція"
психологічний процес, механізм психологічного захисту індивіда, що виявляється в приписуванні іншим власних думок, мотивів, якостей характеру тощо
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Вибачте, але якщо таке толерується і закони не діють, тоді в чому різниця від запоребріка?
Ми ж якби в сторону Європи йдемо, де закони діють, і діють для всіх, без виключення, а не навпаки...

Я не толерую, я просто пояснюю. Армія - це зріз суспільства. 2/3 форумчан нічим не кращі за ТЦКашників, просто не мають можливості проявити себе.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:11

  flyman написав:я вже приводив визначення терміну "проєкція"
психологічний процес, механізм психологічного захисту індивіда, що виявляється в приписуванні іншим власних думок, мотивів, якостей характеру тощо
мух не удивляйся, все так делают, потому что все смотрят на жизнь через призму своего опыта. Вору кажется что все воруют, коррупционеру что все берут взятки, военному что все готовы друг друга бить.
  sashaqbl написав:Армія - це зріз суспільства.
В моё время кто нормально учился в школе шли в ВУЗы а там или военная кафедра или другие способы в армию не попадать. Из моих друзей в армии побывал только один, куда пошел добровольно после ссоры с родителями. Армия не была престижной и шли туда те, кто ничего не знал/ не умел /не хотел. Или малоимущие ради халявного гособеспечения. Конечно эти люди такое же общество, только раньше на качество военных кадров закрывали глаза. А сейчас оно всплыло и шокирует. Думать что "все такие" - неправильно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:мух не удивляйся, все так делают, потому что все смотрят на жизнь через призму своего опыта. Вору кажется что все воруют, коррупционеру что все берут взятки, военному что все готовы друг друга бить.

До чого тут досвід? Невже треба бути супер крутим аналітиком, щоб зрозуміти що чувак, який хамить людям на форумі, отримавши можливість бити їх безнаказанно, буде це робити? І ким треба бути, щоб подумати, що чувак з замашками гопа з підворотні, опинившись, в роті охорони ТЦК стане раптом культурним і вихованим? Чи що, чувак, який капец боїться потрапити на фронт, не буде робити все, щоб туди не потрапити?
Від мм14 сутність людини не зміниться.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:24

  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:мух не удивляйся, все так делают, потому что все смотрят на жизнь через призму своего опыта. Вору кажется что все воруют, коррупционеру что все берут взятки, военному что все готовы друг друга бить.

До чого тут досвід? Невже треба бути супер крутим аналітиком, щоб зрозуміти що чувак, який хамить людям на форумі, отримавши можливість бити їх безнаказанно, буде це робити? І ким треба бути, щоб подумати, що чувак з замашками гопа з підворотні, опинившись, в роті охорони ТЦК стане раптом культурним і вихованим? Чи що, чувак, який пиздець боїться потрапити на фронт, буде робити все, щоб туди не потрапити?
Від мм14 сутність людини не зміниться.

не хочу перечислять но тут очень мало первичных хамов (может 4 из 20 постоянных писателей ветки). В основном хамят в ответ, а это оборона. То есть да хамы есть везде, но их далеко не большинство, и даже не 1/3. Иначе общество бы давно друг друга перегрызло. Надо держать их в рамках и в армии/тцк будет дружеская атмосфера. Как держать в рамках того, кто старше по званию я хз. На гражданке бывает достаточно человеку кое что объяснить. Без угроз конечно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:не хочу перечислять но тут очень мало первичных хамов.

Я навів три варіанти. Сумарно таких, на мою думку, набереться 2/3 активних дописувачів гілки. Звісно, я можу помилятись на рахунок конкретно когось, але закон великих чисел лишаєтсься активним, навіть попри те, що тут на форумі доволі специфічна вибірка.
sashaqbl
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