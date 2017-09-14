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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:34
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
не хочу перечислять но тут очень мало первичных хамов.
Я навів три варіанти. Сумарно таких, на мою думку, набереться 2/3 активних дописувачів гілки.
тогда тут бы была сплошная грызня с хамством. Пересчитайте)
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:41
sashaqbl написав: Schmit написав:
Після заяв Ze вже точно ні.
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер
Хоча якщо ситуація піде по найгіршому сценарію, навряд чи НАТО буде спокійно спостерігати, очікуючи "поки стоїть Україна".
Не будьте ідіотом. Ніхто вашу сраку від бурятів захищати не буде.
А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі.
sashaqbl написав:
Те, що говорив Макрон - це по перше, політична заява
на фоні виборів у Європарламент. Там навіть ляпенша перевзулась. Тимчасово...
По-друге, ця заява - це спроба легалізації поточного стану справ. Коли в нас є технічні та інші спеціалісти з країн НАТО, які ефективно виконують свою роботу, і яких ні ви ні муха не заміните.
І по третє, відповідь Зеленського доволі вдала на фоні кіпішу, який піднявся після заяви Макрона. Один з небагатьох випадків, коли він вчинив дуже правильно.
Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн.
Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:47
Schmit написав:
Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону?
думаю да. Пока война в Украине странам НАТО ничего не угрожает. Отсюда и баланс не дать ни одной из сторон выиграть. Как вы думаете почему 800 тыс снарядов "нашлись" только сейчас, через 2 года полномасштабной? Это ж не иголка, которая 5 лет назад потерялась и вдруг нашлась.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:50
Schmit написав:
А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону?
Поки що ризики для них не настільки великі, щоб треба було відправляти свої війська.
Ви ж чомусь не йдете у військомат, хоча для вас ризики значно більші ніж для якогось Луї чи Ганса.
По-друге, здавалось би, вже достатньо інформації, щоб зробити висновки, що іноземні військові в Україні є.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:53
antey1969 написав: Schmit написав:
Ну після відмови від допомоги військ НАТО заявляти про нехватку особового складу було б якось не логічно. Хоча у слуг своя особлива логіка.
Никто никаких войск НАТО в Украину отправлять не будет, это все вербальные интервенции.
Почему бы с гордостью не отказаться от того, чего и так не будет ни при каких обстоятельствах. ДП = дешевый пиар
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:56
Letusrock написав:
...........
Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати
Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:06
трошки потролимо шукачів хароших руських
Мне так нравится, как русская либертота визжит, что обстрел Белгорода - это военное преступление. Это такое же преступление, как обстрел Харькова! Вы ничем не отличаетесь от российской армии теперь! Прекратите стрелять по мирному городу! Вы совершаете такое же преступление!
Да. Совершаем. Да. Обстрел Белгорода - военное преступление. Да. Никто и не спорит.
А еще ковровая бомбардировка Дрездена была военным преступлением.
А еще Хиросима и Нагасаки.
А еще два миллиона изнасилованных немок - между прочим, вашими дедами. И я их, надо признать, понимаю.
А еще полностью сожженная дотла и полностью уничтоженная исключительно из ненависти Германия.
А еще мы будем ебенить Курск, Воронеж, Севастополь, Керчь и Разянь.
А еще объединенные украинские, русские добровольческие и натовские силы войдут в Москву.
И мы разъебеним там все.
И поперевешаем вас на столбах.
И это тоже будет военным преступлением.
Добро пожаловать в реальность.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:06
Вы лично точно профнепридатний.
Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать.
В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося".
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:08
sashaqbl написав: Schmit написав:
А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону?
Поки що ризики для них не настільки великі, щоб треба було відправляти свої війська.
Ми не знаємо і давайте не будемо гадати. А от від пропозицій, хай навіть піарних, публічно відмовлятися не розумно, краще було промовчати.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:11
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
мух не удивляйся, все так делают, потому что все смотрят на жизнь через призму своего опыта. Вору кажется что все воруют, коррупционеру что все берут взятки, военному что все готовы друг друга бить.
До чого тут досвід? Невже треба бути супер крутим аналітиком, щоб зрозуміти що чувак, який хамить людям на форумі,
отримавши можливість бити їх безнаказанно, буде це робити? І ким треба бути, щоб подумати, що чувак з замашками гопа з підворотні, опинившись, в роті охорони ТЦК стане раптом культурним і вихованим? Чи що, чувак, який капец боїться потрапити на фронт, не буде робити все, щоб туди не потрапити?
Від мм14 сутність людини не зміниться.
як показує досвід, ключове словосполучення "на форумі". ще й анонімно. як би це було спілкування віч-на-віч, наприклад з тим же Бетоном
, все було б набагато ввічливіше.
синдром вахтьора теж має місце. а "ми просто виконували накази" - це взагалі класика - яка актуально й зараз.
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