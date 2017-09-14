До первого прилёта.
Или там надо создать супернадёжную ПВО.
|
|
|
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:12
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:13
"Чеські" снаряди для України як верхівка мистецтва дезінформ
Ось дивіться. Спочатку через "анонімні урядові джерела" вони передали західним ЗМІ дані, що постачальником є ПАР. Чи не наступного дня інші, але такі ж анонімні, джерела повідомили, що, ні, "насправді" постачальник - це Туреччина. Трошки пізніше "злили" інсайд, що це Південна Корея. Ще тижнем пізніше повідомили вже про Марокко та Індонезію. І все це через поважні ЗМІ. Масштаб вражає, чи не так?
Це все змушує Кремль нервуватися й провокує чисто психологічну потребу "перевірити своїх", а отже розкрити свої "консерви" та "засвітити" шпигунів, які активізуються у кожній з названих країн, щоб перевірити інформацію з поважних джерел. Але справжнє джерело снарядів не відомо нікому, окрім чехів.
Але це був лише початок. Адже за цією кампанією з дезінформації пішов й другий етап – у Чехії повідомили, що взагалі-то снаряди Україні буде постачати не аби-хто, а справжній "союзник Росії". Радник чеського уряду з національної безпеки Томаш Пояр лише уточнив, що це не Північна Корея (а дарма).
"Тут ключове значення має конфіденційність: ми розмовляємо і будемо розмовляти з ким завгодно, незалежно від їх прихильності чи політичної позиції – за дуже незначними винятками, такими як Північна Корея", - повідомив він.
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:14
Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали.
А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу.
І населення бідних окраїн цим вигрібають. При цьому активно шукаєть в Азії, Африці та Латинській Америці.
Але при цьому русня дає інші стимули. Звільнення від судимості, наприклад. При цьому, варто розуміти, що в них зеків вдесятеро більше, ніж в нас.
І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 21 бер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:15
це у вас підбірка новин схоже лише російською. читайте українські новини
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:17
А Мілітарному довіряєте?
Вас не дивує, що зброю нам шукають чужі президенти?
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:20
Як так?©
А Вас(як і мене) ще рік тому треба було підмінити/замінити!
Що за нах рабовласницький лад?
Навіть, на фабриках/заводах і то ЧОМУСЬ(?) існують зміни!(перша-друга-третя, чи просто денна/нічна зміна)
Так от, ЧОМУСЬ(?) НЕ працюють весь час в нічну зміну одні і ті ж підряд?!
А змінюються!
То чому тут мають працювати(служити) одні і ті ж? Вже ДВА РОКИ+!!!
>>>>>>>
п.с.
І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити!
Є ким!
Нема лише бажання/політичної волі!
І це стосується не тільки теперішніх прикоритних(з ними все вже зрозуміло), але і всіх-всіх-всіх!
Від рошенківців, до всіх воєводів/головнокомандуючих/генералісімусів!
Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону!
Чи з президентом.
Та й з чортом лисим могли б домовитись, якщо б ХОТІЛИ!!!
Тому ВСІ вони для мене однакові!!!
Всім їм місце в пеклі!!!
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:26
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:28
А её нет?
Спасибо модераторам удаляют и банят, а то было бы вообще невозможно.
А ТЦК тоже "хамят" в ответ.
Представьте себя на месте ТЦКашника, особенно, пришедшего с фронта.
Ему надо найти людей для армии. И даже не из-за того, что "план", а потому, что он знает, что на фронте нужны люди, нужна замена его друзьям, которые остались там. А от него все (ну не все, так многие) убегают, его всякие неадекваты оскорбляют да ещё и драться порой лезут.
Вот не уверен я, что в такой ситуации многие смогли бы сдержаться. И Вы в том числе.
|