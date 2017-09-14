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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7274727572767277>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:12

  Hotab написав:.........
З а/п Варшави, Кишиневу і Будапешту шалений пасажиропотік українців. Ужгород був би завантажений.

До первого прилёта.
Или там надо создать супернадёжную ПВО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:13

"Чеські" снаряди для України як верхівка мистецтва дезінформ

Ось дивіться. Спочатку через "анонімні урядові джерела" вони передали західним ЗМІ дані, що постачальником є ПАР. Чи не наступного дня інші, але такі ж анонімні, джерела повідомили, що, ні, "насправді" постачальник - це Туреччина. Трошки пізніше "злили" інсайд, що це Південна Корея. Ще тижнем пізніше повідомили вже про Марокко та Індонезію. І все це через поважні ЗМІ. Масштаб вражає, чи не так?

Це все змушує Кремль нервуватися й провокує чисто психологічну потребу "перевірити своїх", а отже розкрити свої "консерви" та "засвітити" шпигунів, які активізуються у кожній з названих країн, щоб перевірити інформацію з поважних джерел. Але справжнє джерело снарядів не відомо нікому, окрім чехів.

Але це був лише початок. Адже за цією кампанією з дезінформації пішов й другий етап – у Чехії повідомили, що взагалі-то снаряди Україні буде постачати не аби-хто, а справжній "союзник Росії". Радник чеського уряду з національної безпеки Томаш Пояр лише уточнив, що це не Північна Корея (а дарма).

"Тут ключове значення має конфіденційність: ми розмовляємо і будемо розмовляти з ким завгодно, незалежно від їх прихильності чи політичної позиції – за дуже незначними винятками, такими як Північна Корея", - повідомив він.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:14

  ЛАД написав:Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?

Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали.
А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу.
І населення бідних окраїн цим вигрібають. При цьому активно шукаєть в Азії, Африці та Латинській Америці.
Але при цьому русня дає інші стимули. Звільнення від судимості, наприклад. При цьому, варто розуміти, що в них зеків вдесятеро більше, ніж в нас.
І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 21 бер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:15

  ЛАД написав:

Вы лично точно профнепридатний.
Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать.
В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося". :)

це у вас підбірка новин схоже лише російською. читайте українські новини :D
Чехія закуповує боєприпаси для України у країн, які вважаються союзниками Росії
Чехія шукає боєприпаси для України по всьому світу, серед постачальників є навіть союзники країни-агресора Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Чехія, активізувавши зв’язки часів холодної війни, отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можна було б закупити за додаткові гроші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:17

  ЛАД написав:

Вы лично точно профнепридатний.
Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать.
В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося". :)

А Мілітарному довіряєте?
Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ
Вас не дивує, що зброю нам шукають чужі президенти?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А Мілітарному довіряєте?
Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ
Не дивно, чому зброю нам шукають чужі президенти?

Кажуть, що ці снаряди закупляють в країн, які не дуже хочуть нам продавати.
Як от історія з Суданом і іранськими боєприпасами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:20

Як так?©

  Denik написав:Та я вже тут
А Вас(як і мене) ще рік тому треба було підмінити/замінити!
Що за нах рабовласницький лад?

Навіть, на фабриках/заводах і то ЧОМУСЬ(?) існують зміни!(перша-друга-третя, чи просто денна/нічна зміна)
Так от, ЧОМУСЬ(?) НЕ працюють весь час в нічну зміну одні і ті ж підряд?!
А змінюються!

То чому тут мають працювати(служити) одні і ті ж? Вже ДВА РОКИ+!!!
>>>>>>>
  Бетон написав:Мой родственник погорел на фосфоре. Одежда, доки сгорела. Жив.
Отправлен на доукомплектование и опять на штурмы. Служил в спецназе срочником
Тоже ждут договорняка.
Тоже ждуны все получается



п.с.
І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити!
Є ким!
Нема лише бажання/політичної волі!
І це стосується не тільки теперішніх прикоритних(з ними все вже зрозуміло), але і всіх-всіх-всіх!
Від рошенківців, до всіх воєводів/головнокомандуючих/генералісімусів!
Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону!
Чи з президентом.
Та й з чортом лисим могли б домовитись, якщо б ХОТІЛИ!!!

Тому ВСІ вони для мене однакові!!!
Всім їм місце в пеклі!!!
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Від рошенківців, до всіх воєводів/головнокомандуючих/генералісімусів!

Але тих, хто голосував за Зе, я б тримав додаткові 36 місяців в армії...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:26

  Успіх написав:Тому ВСІ вони для мене однакові!!!
Всім їм місце в пеклі
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:28

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:не хочу перечислять но тут очень мало первичных хамов.

Я навів три варіанти. Сумарно таких, на мою думку, набереться 2/3 активних дописувачів гілки.

тогда тут бы была сплошная грызня с хамством. Пересчитайте)

А её нет?
Спасибо модераторам удаляют и банят, а то было бы вообще невозможно.
А ТЦК тоже "хамят" в ответ.
Представьте себя на месте ТЦКашника, особенно, пришедшего с фронта.
Ему надо найти людей для армии. И даже не из-за того, что "план", а потому, что он знает, что на фронте нужны люди, нужна замена его друзьям, которые остались там. А от него все (ну не все, так многие) убегают, его всякие неадекваты оскорбляют да ещё и драться порой лезут.
Вот не уверен я, что в такой ситуации многие смогли бы сдержаться. И Вы в том числе.
ЛАД
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