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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7274727572767277
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:30

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону?
думаю да. Пока война в Украине странам НАТО ничего не угрожает.

Є і така думка.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:32

в Одеській області будуть переіменовані деякі населені пункти

с.Надеждівка - на с. Шампань

місто Южне - на місто Порт-Аненталь

село Роща - на с. Новий Париж



тепер ясно, чього Макрон вибрав Одеську область ))))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:34

  Schmit написав:.............
А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі.
............
Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн.
Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.

Нам "закрыли небо"? Не помните, что сказали о Будапешском меморандуме в самом начале? Что это не договор, а просто бумажка, не стоящая выеденного яйца?
Нам до сих пор не дали ни одного Ф-16, а Вы хотите "пілота винищувача Ф35".
Простите, но по совокупности Ваших постов Вы не "полезный идиот", а просто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:36

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Тому ВСІ вони для мене однакові!!!
Всім їм місце в пеклі
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Готічно
flyman
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3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.............
А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі.
............
Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн.
Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.

Нам "закрыли небо"? Не помните, что сказали о Будапешском меморандуме в самом начале? Что это не договор, а просто бумажка, не стоящая выеденного яйца?
Нам до сих пор не дали ни одного Ф-16, а Вы хотите "пілота винищувача Ф35".
Простите, но по совокупности Ваших постов Вы не "полезный идиот", а просто.


А ви думаєте, що закрити небо в Україні можна було без військ НАТО?
По вашому це логічно просити "закрийте небо", а на публічну пропозицію, нехай навіть піарну - публічно відмовитись?
Це ще питання, хто тут тут "не "полезный идиот", а просто".
Schmit
 
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  #<1 ... 7274727572767277
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