Schmit написав:............. А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі. ............ Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн. Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.
Нам "закрыли небо"? Не помните, что сказали о Будапешском меморандуме в самом начале? Что это не договор, а просто бумажка, не стоящая выеденного яйца? Нам до сих пор не дали ни одного Ф-16, а Вы хотите "пілота винищувача Ф35". Простите, но по совокупности Ваших постов Вы не "полезный идиот", а просто.
Schmit написав:............. А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі. ............ Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн. Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.
Нам "закрыли небо"? Не помните, что сказали о Будапешском меморандуме в самом начале? Что это не договор, а просто бумажка, не стоящая выеденного яйца? Нам до сих пор не дали ни одного Ф-16, а Вы хотите "пілота винищувача Ф35". Простите, но по совокупности Ваших постов Вы не "полезный идиот", а просто.
А ви думаєте, що закрити небо в Україні можна було без військ НАТО? По вашому це логічно просити "закрийте небо", а на публічну пропозицію, нехай навіть піарну - публічно відмовитись? Це ще питання, хто тут тут "не "полезный идиот", а просто".