А наші профнепридатні чим займаються? Вибори - точно зло?
Вы лично точно профнепридатний. Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать. В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося".
Чехія шукає боєприпаси для України по всьому світу, серед постачальників є навіть союзники країни-агресора Росії, повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що Чехія, активізувавши зв’язки часів холодної війни, отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можна було б закупити за додаткові гроші.
А наші профнепридатні чим займаються? Вибори - точно зло?
Вы лично точно профнепридатний. Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать. В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося".
А Вас(як і мене) ще рік тому треба було підмінити/замінити! Що за нах рабовласницький лад?
Навіть, на фабриках/заводах і то ЧОМУСЬ(?) існують зміни!(перша-друга-третя, чи просто денна/нічна зміна) Так от, ЧОМУСЬ(?) НЕ працюють весь час в нічну зміну одні і ті ж підряд?! А змінюються!
То чому тут мають працювати(служити) одні і ті ж? Вже ДВА РОКИ+!!! >>>>>>>
Бетон написав:Мой родственник погорел на фосфоре. Одежда, доки сгорела. Жив. Отправлен на доукомплектование и опять на штурмы. Служил в спецназе срочником Тоже ждут договорняка. Тоже ждуны все получается
п.с. І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити! Є ким! Нема лише бажання/політичної волі! І це стосується не тільки теперішніх прикоритних(з ними все вже зрозуміло), але і всіх-всіх-всіх! Від рошенківців, до всіх воєводів/головнокомандуючих/генералісімусів! Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону! Чи з президентом. Та й з чортом лисим могли б домовитись, якщо б ХОТІЛИ!!!
Тому ВСІ вони для мене однакові!!! Всім їм місце в пеклі!!!
vitaliiangel написав:не хочу перечислять но тут очень мало первичных хамов.
Я навів три варіанти. Сумарно таких, на мою думку, набереться 2/3 активних дописувачів гілки.
тогда тут бы была сплошная грызня с хамством. Пересчитайте)
А её нет? Спасибо модераторам удаляют и банят, а то было бы вообще невозможно. А ТЦК тоже "хамят" в ответ. Представьте себя на месте ТЦКашника, особенно, пришедшего с фронта. Ему надо найти людей для армии. И даже не из-за того, что "план", а потому, что он знает, что на фронте нужны люди, нужна замена его друзьям, которые остались там. А от него все (ну не все, так многие) убегают, его всякие неадекваты оскорбляют да ещё и драться порой лезут. Вот не уверен я, что в такой ситуации многие смогли бы сдержаться. И Вы в том числе.
Schmit написав:............. А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі. ............ Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн. Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.
Нам "закрыли небо"? Не помните, что сказали о Будапешском меморандуме в самом начале? Что это не договор, а просто бумажка, не стоящая выеденного яйца? Нам до сих пор не дали ни одного Ф-16, а Вы хотите "пілота винищувача Ф35". Простите, но по совокупности Ваших постов Вы не "полезный идиот", а просто.