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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72747275727672777278>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:15

  ЛАД написав:

Вы лично точно профнепридатний.
Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать.
В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося". :)

це у вас підбірка новин схоже лише російською. читайте українські новини :D
Чехія закуповує боєприпаси для України у країн, які вважаються союзниками Росії
Чехія шукає боєприпаси для України по всьому світу, серед постачальників є навіть союзники країни-агресора Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Чехія, активізувавши зв’язки часів холодної війни, отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можна було б закупити за додаткові гроші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:17

  ЛАД написав:

Вы лично точно профнепридатний.
Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать.
В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося". :)

А Мілітарному довіряєте?
Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ
Вас не дивує, що зброю нам шукають чужі президенти?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А Мілітарному довіряєте?
Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ
Не дивно, чому зброю нам шукають чужі президенти?

Кажуть, що ці снаряди закупляють в країн, які не дуже хочуть нам продавати.
Як от історія з Суданом і іранськими боєприпасами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:20

Як так?©

  Denik написав:Та я вже тут
А Вас(як і мене) ще рік тому треба було підмінити/замінити!
Що за нах рабовласницький лад?

Навіть, на фабриках/заводах і то ЧОМУСЬ(?) існують зміни!(перша-друга-третя, чи просто денна/нічна зміна)
Так от, ЧОМУСЬ(?) НЕ працюють весь час в нічну зміну одні і ті ж підряд?!
А змінюються!

То чому тут мають працювати(служити) одні і ті ж? Вже ДВА РОКИ+!!!
>>>>>>>
  Бетон написав:Мой родственник погорел на фосфоре. Одежда, доки сгорела. Жив.
Отправлен на доукомплектование и опять на штурмы. Служил в спецназе срочником
Тоже ждут договорняка.
Тоже ждуны все получается



п.с.
І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити!
Є ким!
Нема лише бажання/політичної волі!
І це стосується не тільки теперішніх прикоритних(з ними все вже зрозуміло), але і всіх-всіх-всіх!
Від рошенківців, до всіх воєводів/головнокомандуючих/генералісімусів!
Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону!
Чи з президентом.
Та й з чортом лисим могли б домовитись, якщо б ХОТІЛИ!!!

Тому ВСІ вони для мене однакові!!!
Всім їм місце в пеклі!!!
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Від рошенківців, до всіх воєводів/головнокомандуючих/генералісімусів!

Але тих, хто голосував за Зе, я б тримав додаткові 36 місяців в армії...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:28

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:не хочу перечислять но тут очень мало первичных хамов.

Я навів три варіанти. Сумарно таких, на мою думку, набереться 2/3 активних дописувачів гілки.

тогда тут бы была сплошная грызня с хамством. Пересчитайте)

А её нет?
Спасибо модераторам удаляют и банят, а то было бы вообще невозможно.
А ТЦК тоже "хамят" в ответ.
Представьте себя на месте ТЦКашника, особенно, пришедшего с фронта.
Ему надо найти людей для армии. И даже не из-за того, что "план", а потому, что он знает, что на фронте нужны люди, нужна замена его друзьям, которые остались там. А от него все (ну не все, так многие) убегают, его всякие неадекваты оскорбляют да ещё и драться порой лезут.
Вот не уверен я, что в такой ситуации многие смогли бы сдержаться. И Вы в том числе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:30

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону?
думаю да. Пока война в Украине странам НАТО ничего не угрожает.

Є і така думка.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:32

в Одеській області будуть переіменовані деякі населені пункти

с.Надеждівка - на с. Шампань

місто Южне - на місто Порт-Аненталь

село Роща - на с. Новий Париж



тепер ясно, чього Макрон вибрав Одеську область ))))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:34

  Schmit написав:.............
А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі.
............
Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн.
Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.

Нам "закрыли небо"? Не помните, что сказали о Будапешском меморандуме в самом начале? Что это не договор, а просто бумажка, не стоящая выеденного яйца?
Нам до сих пор не дали ни одного Ф-16, а Вы хотите "пілота винищувача Ф35".
Простите, но по совокупности Ваших постов Вы не "полезный идиот", а просто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:36

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Тому ВСІ вони для мене однакові!!!
Всім їм місце в пеклі
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Готічно
flyman
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