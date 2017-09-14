Schmit написав:............. А свою сраку? Думаєте, НАТО чекатиме, "поки стоїть Україна" аж до польського кордону? Адже далі їм доведеться воювати вже на території НАТО і вже проти тих самих силою мобілізованих Українців. Тому це цікаве питання, коли нам готові допомогти військами, на Дніпрі, на Збручі чи аж на кордоні Польщі. ............ Яка різниця чи це політична заява, чи ні? Це публічна заява лідера однієї з найпотужніших країн НАТО, яку до речі підтримали декілька країн. Війська НАТО в Україні, це не обовязково піхота, яка закриє кордон Білорусі, це може бути розрахунок Петріота чи пілот винищувача Ф35... Просити "закрийте небо", згадувати про Будапешський меморандум, а коли натякають на допомогу - на весь голос відмовитись це як мінімум тупо.
Нам "закрыли небо"? Не помните, что сказали о Будапешском меморандуме в самом начале? Что это не договор, а просто бумажка, не стоящая выеденного яйца? Нам до сих пор не дали ни одного Ф-16, а Вы хотите "пілота винищувача Ф35". Простите, но по совокупности Ваших постов Вы не "полезный идиот", а просто.
А ви думаєте, що закрити небо в Україні можна було без військ НАТО? По вашому це логічно чи не на колінах просити, "закрийте небо", а на публічну пропозицію, нехай навіть піарну - публічно відмовитись? Якщо так, то це ще питання, хто тут "не "полезный идиот", а просто".
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 21 бер, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
Скептично ставлюся до думок, які передаються за допомогою відео,з кількох причин: - по-перше, відео ускладнює пошук інформації, відповідно спрощує можливість маніпуляцій та перекручувань - по-друге, споживачі відео контенту, як правило, мають нижчий рівень інтелекту, відповідно, відеоконтент значною мірою орієнтований на тупих - по-третє, на запис відео витрачається значно більше зусиль, ніж на написання тексту, відповідно бажання відбити затрачені ресурси сильніше, відповідно, більший відсоток хайповішої та клікбейтної інформації - по-четверте, не бачив жодного класного аналітика, який би був ще й відеоблогером.
ЛАД написав:.......... Вы лично точно профнепридатний. Выкладывать "новость" из ютьюба непонятно от кого без всяких ссылок и где нет ничего, кроме процитированной Вами фразы, это даже не знаю, как назвать. В статье из Гардиан (цитаты выложил сегодня ночью) об этом почему-то ни слова, речь только о 800 тыс., о кот. сказали с самого начала. И о поставках к июню. Я как-то больше доверяю Гардиан, чем "ЗупиниЛося".
Не доверяю. А статья в The Wall Street Journal, к сожалению, платная. То, что "зброю нам шукають чужі президенти" не удивляет. Прочитайте объяснение в цитате Гардиан здесь - viewtopic.php?p=5701277#p5701277, или всю статью по ссылке там. И обратите внимание, что ищет и находит Чехия, а не Англия, Франция, Германия и, тем более, США.
Schmit написав:............. А ви думаєте, що закрити небо в Україні можна було без військ НАТО? ......
Я ничего не думаю, а знаю, что мы просили, буквально умоляли "закрити небо" первые полгода. П-моему, не было ни одного выступления Зеленского, где он не просил об этом. Нам регулярно отказывали, а в конце практически грубо (по меркам дипломатии) послали. После этого мы и просить перестали. Мечтайте и дальше о "вводе войск НАТО". Или марсиан. Или таукитян.
ЛАД написав:Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?
Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали. А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу. І населення бідних окраїн цим вигрібають. При цьому активно шукаєть в Азії, Африці та Латинській Америці. Але при цьому русня дає інші стимули. Звільнення від судимості, наприклад. При цьому, варто розуміти, що в них зеків вдесятеро більше, ніж в нас. І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.
Да я это всё понимаю. Просто я сомневаюсь, что какие-то стимулы тут помогут. Разве что "стимул" в первоначальном значении слова.
Сти́мул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
Скільки в Європі тільки літаків 4,5 поколінь? Арестович каже - 4 тис.
Якщо так, то ну яка війна оркостану хоча б з Європою?
Потрібні сухі цифри... В кого чого і скільки. Тобто реальний сухий розклад ресурсів.
А те, що відбувається в світі, оця купа різноманітних заяв багатьох політиків, експертів -- це якесь шапіто.
Ну а Павел? Невже хтось вірить, що от Павел може знайти оті купи снарядів, а потужні британські, французькі, американські і т.д. розвідки не знають і не можуть доповісти? Або оркостанці не в стані взнати (*ну тупые* - тепер вже орки) про тонни снарядів? Да шпектакль якісь-то.