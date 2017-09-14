ЛАД написав:Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?
Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали. А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу. І населення бідних окраїн цим вигрібають. При цьому активно шукаєть в Азії, Африці та Латинській Америці. Але при цьому русня дає інші стимули. Звільнення від судимості, наприклад. При цьому, варто розуміти, що в них зеків вдесятеро більше, ніж в нас. І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.
Да я это всё понимаю. Просто я сомневаюсь, что какие-то стимулы тут помогут. Разве что "стимул" в первоначальном значении слова.
Сти́мул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
Успіх написав:........... Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону! ..........
Вы ошибаетесь. Закон не ДЕмобілізаційний, а мобілізаційний.
Ні, я знаю про що пишу))
Я пишу про те, що *** (тут я маю на увазі ВСІХ: від слуг, до порошенківців і різних воєвод/генералісімусів) - що всі вони НЕ ЗАХОТІЛИ за ДВА РОКИ придумати і проголосувати ДЕмобілізаційний закон! Щоб фронтовики за 12-18 максимум за 24 міс служби змогли повернутись додому! Нехай, навіть, не на постійній основі, а позмінно: рік-через-рік, чи два-через-два, чи щось в тому дусі. А не повестись з нами, як з рабами! Як з *** зеками/маніяками, яких саджають у в'язницю довічно!
Успіх написав:Я пишу про те, що *** (тут я маю на увазі ВСІХ: від слуг, до порошенківців і різних воєвод/генералісімусів) - що всі вони НЕ ЗАХОТІЛИ за ДВА РОКИ придумати і проголосувати ДЕмобілізаційний закон! Щоб фронтовики за 12-18 максимум за 24 міс служби змогли повернутись додому! Нехай, навіть, не на постійній основі, а позмінно: рік-через-рік, чи два-через-два, чи щось в тому дусі. А не повестись з нами, як з рабами!