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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72767277727872797280>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:17

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?

Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали.
А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу.
І населення бідних окраїн цим вигрібають. При цьому активно шукаєть в Азії, Африці та Латинській Америці.
Але при цьому русня дає інші стимули. Звільнення від судимості, наприклад. При цьому, варто розуміти, що в них зеків вдесятеро більше, ніж в нас.
І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.

Да я это всё понимаю.
Просто я сомневаюсь, что какие-то стимулы тут помогут. Разве что "стимул" в первоначальном значении слова.
Сти́мул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:21

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх а який у них прибутк від демобілізації?

Рейтинг/виграти наступні вибори



а хіба будуть вибори?
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:26

Скільки в Європі тільки літаків 4,5 поколінь?
Арестович каже - 4 тис.

Якщо так, то ну яка війна оркостану хоча б з Європою?

Потрібні сухі цифри...
В кого чого і скільки.
Тобто реальний сухий розклад ресурсів.

А те, що відбувається в світі, оця купа різноманітних заяв багатьох політиків, експертів -- це якесь шапіто.

знати (*ну тупые* - тепер вже орки) про тонни снарядів?
Да шпектакль якісь-то.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:28

моб.стимулус

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?

Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали.
А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу.
І населення бідних окраїн цим вигрібають. При цьому активно шукаєть в Азії, Африці та Латинській Америці.
Але при цьому русня дає інші стимули. Звільнення від судимості, наприклад. При цьому, варто розуміти, що в них зеків вдесятеро більше, ніж в нас.
І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.

Да я это всё понимаю.
Просто я сомневаюсь, что какие-то стимулы тут помогут. Разве что "стимул" в первоначальном значении слова.
Сти́мул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:46

Вже замінив зірочками))

  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону!
..........

Вы ошибаетесь.
Закон не ДЕмобілізаційний, а мобілізаційний.

Ні, я знаю про що пишу))

Я пишу про те, що *** (тут я маю на увазі ВСІХ: від слуг, до порошенківців і різних воєвод/генералісімусів) - що всі вони НЕ ЗАХОТІЛИ за ДВА РОКИ придумати і проголосувати ДЕмобілізаційний закон!
Щоб фронтовики за 12-18 максимум за 24 міс служби змогли повернутись додому!
Нехай, навіть, не на постійній основі, а позмінно: рік-через-рік, чи два-через-два, чи щось в тому дусі.
А не повестись з нами, як з рабами!
Як з *** зеками/маніяками, яких саджають у в'язницю довічно!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я пишу про те, що *** (тут я маю на увазі ВСІХ: від слуг, до порошенківців і різних воєвод/генералісімусів) - що всі вони НЕ ЗАХОТІЛИ за ДВА РОКИ придумати і проголосувати ДЕмобілізаційний закон!
Щоб фронтовики за 12-18 максимум за 24 міс служби змогли повернутись додому!
Нехай, навіть, не на постійній основі, а позмінно: рік-через-рік, чи два-через-два, чи щось в тому дусі.
А не повестись з нами, як з рабами!


Ты ещё веришь в то, что тебя отпустят с фронта?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:03

  Успіх написав:що всі вони НЕ ЗАХОТІЛИ за ДВА РОКИ придумати і проголосувати ДЕмобілізаційний закон!

А тепер в ЗМІ отаке:
До кінця року планується сформувати дві загальновійськові армії та тридцять з'єднань, у тому числі чотирнадцять дивізій та шістнадцять бригад», – заявив Шойгу.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускав, що в росії після так званих виборів президента може посилитися мобілізація.
https://www.slovoidilo.ua/2024/03/20/no ... 14-dyvizij

Може й пуста заява, скоріше пуста, бо розмах щось занадтий а-ля Нью-Васюкі, але загроза дембелю точно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:14

Нідерланди мають намір передати Україні свої винищувачі F-16 у другій половині 2024 року. Данія це зробить раніше.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен сказала в інтерв'ю Reuters.

«Я впевнена, що цього літа ми почнемо постачання F-16... спочатку Данія, ми маємо графік... тож в другій половині року нідерландські F-16 підуть цим же шляхом», - сказала вона.

Зазначається, що міністр приїхала в Україну, щоб «висловити солідарність та оголосити про новий пакет допомоги».

Кошти у розмірі 350 млн євро будуть спрямовані на закупівлю озброєння для F-16 та придбання сучасних безпілотних літаків-розвідників.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:20

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.............
А ви думаєте, що закрити небо в Україні можна було без військ НАТО?
......

Я ничего не думаю, а знаю, что мы просили, буквально умоляли "закрити небо" первые полгода. П-моему, не было ни одного выступления Зеленского, где он не просил об этом.
Нам регулярно отказывали, а в конце практически грубо (по меркам дипломатии) послали. После этого мы и просить перестали.

А, так то преЗедент просто абіділся?
Зрозуміло.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:35

Пишуть, що у Таганрозі Су-35 майстерно виконав плаский штопор. Чекаємо на оф.підтвердження.
fler
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