Schmit написав:............. А ви думаєте, що закрити небо в Україні можна було без військ НАТО? ......
Я ничего не думаю, а знаю, что мы просили, буквально умоляли "закрити небо" первые полгода. П-моему, не было ни одного выступления Зеленского, где он не просил об этом. Нам регулярно отказывали, а в конце практически грубо (по меркам дипломатии) послали. После этого мы и просить перестали.
А, так то преЗедент просто абіділся? Зрозуміло.
Подтверждаете мои слова выше? Не обязательно, и так всё понятно.
ЛАД написав:Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?
Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали. А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу. І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.
sashaqbl я приймаю ваше існування таким яким ви є (і не докоряю), а ви чомусь ні. в одному з постів ви хотіли обміняти мене на пакистанця у вишиванці))
ЛАД написав:Да я это всё понимаю. Просто я сомневаюсь, что какие-то стимулы тут помогут. Разве что "стимул" в первоначальном значении слова.
Я про те, що не може бути тільки постійний пресинг, обмеження, заборона, штраф, покарання, тюрма. От ви натякаєте що стимулів нема, то що тоді зажимати до кінця поки пружина не лопне? Причому зажимають тільки пересічних
Hotab написав:Війна має сама розсосатись… Долярчики звільняться по різним причинам, пораняться, загинуть, може в полон потраплять, і коли воювати буде нікому, війна сама закінчиться. Л.Логіка ухилянта.
А зара так і виглядає. Мобілізуємося, героїчно вмираємо ( клятий воєнпром партнерів не встиг завезти набоїв),або лопати не того калібру, воювати вже нікому - далі договорюються по факту.