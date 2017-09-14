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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72777278727972807281 ... 7284>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:53

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.............
А ви думаєте, що закрити небо в Україні можна було без військ НАТО?
......

Я ничего не думаю, а знаю, что мы просили, буквально умоляли "закрити небо" первые полгода. П-моему, не было ни одного выступления Зеленского, где он не просил об этом.
Нам регулярно отказывали, а в конце практически грубо (по меркам дипломатии) послали. После этого мы и просить перестали.

А, так то преЗедент просто абіділся?
Зрозуміло.

Подтверждаете мои слова выше?
Не обязательно, и так всё понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:13

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Какие стимулы, на Ваш взгляд, можно/нужно предложить?

Я думаю, що він вважає, що 5 тис. баксів - норм стимул і зявиться достатньо добровольців, щоб його не чіпали.
А по факту в русні в гроші все не впирається, але вони теж мають певні проблеми. Десь недавно проскакуваал інфа, що мерія Москви дає 500К(тобто 5К баксів), як одноразову допомогу.
І навіть при всьому цьому, судячи з ситуації на Белгородщині, з резервами в них не ахті.


sashaqbl я приймаю ваше існування таким яким ви є (і не докоряю), а ви чомусь ні. в одному з постів ви хотіли обміняти мене на пакистанця у вишиванці))

  ЛАД написав:Да я это всё понимаю.
Просто я сомневаюсь, что какие-то стимулы тут помогут. Разве что "стимул" в первоначальном значении слова.

Я про те, що не може бути тільки постійний пресинг, обмеження, заборона, штраф, покарання, тюрма.
От ви натякаєте що стимулів нема, то що тоді зажимати до кінця поки пружина не лопне?
Причому зажимають тільки пересічних
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:20

Letusrock
Підкажіть мені, пліз, починаючи з 24.02.2022 яка динаміка вашого особистого «зажимання». До того, що у вас забрали 24.02.22 (виїзд) що ще за 2 роки вам особисто зажали??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:21

  Letusrock написав:
  unicdima написав:Ждуни паляться на раз.

тоді тут всі ждуни крім тебе, бо ніхто не підтримує бандитизм тцкшників (крім ще одного-двох персонажів)
нагадує анекдот
"- Петре ти чому гуманітарку крадеш?
- Не хитай лодку, агент Кремля чи що?"


борцуни із ТЦК, можна спитать, яка на вашу думку є альтернатива мобілізації? здатись? просить французів? бо мені щось більше нічого на думку не спадає
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:23

  Letusrock написав:sashaqbl я приймаю ваше існування таким яким ви є (і не докоряю), а ви чомусь ні. в одному з постів ви хотіли обміняти мене на пакистанця у вишиванці
ни на кого мы вас менять не будем, вы такой один.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:26

У ЗСУ показали, як з кулемета знищили крилату ракету росіян на підльоті до Києва

Під час сьогоднішнього відбиття російської масованої ракетної атаки на Київ бійці мобільної вогневої групи знищили одну з ворожих повітряних цілей за допомогою великокаліберного кулемета Browning M2.

https://www.rbc.ua/rus/news/zsu-pokazal ... 29356.html
Спікер Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам США
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7182161/
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Погана новина: у РФ розпочалося масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:29

  trololo написав:
  Letusrock написав:
  unicdima написав:Ждуни паляться на раз.

тоді тут всі ждуни крім тебе, бо ніхто не підтримує бандитизм тцкшників (крім ще одного-двох персонажів)
нагадує анекдот
"- Петре ти чому гуманітарку крадеш?
- Не хитай лодку, агент Кремля чи що?"


борцуни із ТЦК, можна спитать, яка на вашу думку є альтернатива мобілізації? здатись? просить французів? бо мені щось більше нічого на думку не спадає

Війна має сама розсосатись… Долярчики звільняться по різним причинам, пораняться, загинуть, може в полон потраплять, і коли воювати буде нікому, війна сама закінчиться.
Л.Логіка ухилянта.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:30

  vitaliiangel написав:
Під час сьогоднішньої атаки на Київ значних пошкоджень зазнав склад та транспорт інтернет-магазину ROZETKA.

Працівники компанії не постраждали, хоч на момент атаки на зміні перебувало 99 людей. Усі вони були у бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими.
Зображення

Да капец.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Війна має сама розсосатись… Долярчики звільняться по різним причинам, пораняться, загинуть, може в полон потраплять, і коли воювати буде нікому, війна сама закінчиться.
Л.Логіка ухилянта.
А зара так і виглядає. Мобілізуємося, героїчно вмираємо ( клятий воєнпром партнерів не встиг завезти набоїв),або лопати не того калібру, воювати вже нікому - далі договорюються по факту.
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