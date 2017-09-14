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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72787279728072817282 ... 7284>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:40

d44 ,

клятий воєнпром партнерів не встиг завезти набоїв)


А вже не завозить?

воювати вже нікому


А вже нікому?
У нас на форумі на роту лише активних дописувачів.

Бетон щодня з ресторанів може по батальйону за ухо вивести,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:43

  Hotab написав:Letusrock
Підкажіть мені, пліз, починаючи з 24.02.2022 яка динаміка вашого особистого «зажимання». До того, що у вас забрали 24.02.22 (виїзд) що ще за 2 роки вам особисто зажали??

Речь не о том, что зажимают особисто.
Разговор о методах мобилизации.
Не довольны методами.
Проблема в том, что я не вижу других возможных

Letusrock.
Я про те, що не може бути тільки постійний пресинг, обмеження, заборона, штраф, покарання, тюрма.
От ви натякаєте що стимулів нема, то що тоді зажимати до кінця поки пружина не лопне?
Причому зажимають тільки пересічних

Я не натякаю. Но просто не вижу других способов при таком сопротивлении(?)/ухилянстве от мобилизации.
И, действительно, интересно, какие методы стимулирования можно использовать по вашему мнению.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:55

  ЛАД написав:Разговор о методах мобилизации.
Не довольны методами.
Проблема в том, что я не вижу других возможных
А що тут дивного?
Людина все життя прожила виключно на совкових методах примусу.
Звідки вона може знати про інші варіанти?

Я наприклад за 30 років в бізнесі переконався- нічого більш ефективного ніж мотиваційні методи - світ не придумав...
Правда ними також треба вміти користуватись, але совкам цього не поясниш.
Вони живуть наступними алгоритмами
генсек-найрозумніший
берія-найсильніший
А раз так, то звязка генсек+берія наведуть порядок....
це працювало 70 років ...і розвалилось
Виявилось що берія з апаратом вимагав все більше і більше грошей, а старіючі генсеки продукували все гірші і менш ефективні ідеї...

Тому( для мене)
1 Я платив і буду платити на 10% більше ніж платиться податків в моїй галузі в середньому по ринку на працівника
2 Я донатив і буду донатити тільки ті суми і тим людям-яким вірю.
3 Спробувати мене змусити - собі дорожче..я просто тих+10% податків переведу в 10% хабарів і жоден гетьманцев(навіть маленький з районної структури ДПС) мене зайвий раз чіпати не буде, Держава від цього не виграє, але якщо хоче-може спробувати
4 Мене можна попросити...але я не повірю , тому попросити мене може тільки той кому я вірю( при чому я розумію що той самий Порошенко не зупинить війну) , але його НАЯВНІСТЬ покаже мені що влада ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ ПЕРЕМОГИ вирішила поділитись владою

За це я ПОДІЛЮСЬ частиною своїх доходів...
І таких - мільйони.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:58

  detroytred написав:Скільки в Європі тільки літаків 4,5 поколінь?
Арестович каже - 4 тис.

Якщо так, то ну яка війна оркостану хоча б з Європою?

Потрібні сухі цифри...
В кого чого і скільки.
Тобто реальний сухий розклад ресурсів.

А те, що відбувається в світі, оця купа різноманітних заяв багатьох політиків, експертів -- це якесь шапіто.

знати (*ну тупые* - тепер вже орки) про тонни снарядів?
Да шпектакль якісь-то.

"сухими цифрами" считали до 24.02.2022.
получалось "Киев за 3 дня/Украину за неделю"
И?
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И, действительно, интересно, какие методы стимулирования можно использовать по вашему мнению.


кошевой та інша писдота на відбитті атаки орків...
але нажаль влада не хоче показати власним прикладом як вона бажає захищати країну.
за два роки люди стали про щось здогадуватись.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:59

ЛАД ,

Речь не о том, что зажимают особисто.
Разговор о методах мобилизации.


Если ежедневно снимать и показывать видеоролики , в которых актер в костюме Флумана (на авке) будет варить в котле младенцев, а потом Флумана в своей авке впустить в детский сад, то все будут мокрые, а кто-то может даже и умрет от страха.
Вот это «общество зажимают» сформировано на основе каких-то одиночных роликов. Тут каждый из присутствующих (может кроме Витали) выходит из дома, ездит по своим городам, и по чужим городам тоже. Вы это все видите на улицах? Избивание ногами, пакование…
Я не говорю что так не бывает, я говорю о том, что сформирован массовый психоз «нас зажимают!» на основе единичных случаев. . А спрашиваешь каждого индивидуально, так оказывается он как жил до войны , так и живет. Иногда даже лучше. (Кто на фронте или имеет там родственников - это отдельная тема)
А, проголосовать не дадут в мае. Ну да, все спят и видят как бы проголосовать !!! С утра в 6 всегда вставали и шли к участку очередь занять, а тут лишили! Беда! Война зажала яйца в тиски!
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 бер, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:59

  Hotab написав:Війна має сама розсосатись… Долярчики звільняться по різним причинам, пораняться, загинуть, може в полон потраплять, і коли воювати буде нікому, війна сама закінчиться.
Л.Логіка ухилянта.

хотаб не став чекати і свічнувся

  Hotab написав:ЛАД ,

Речь не о том, что зажимают особисто.
Разговор о методах мобилизации.


Если ежедневно снимать и показывать видеоролики , в которых актер в костюме Флумана (на авке) будет варить в котле младенцев, а потом Флумана в своей авке впустить в детский сад, то все будут мокрые, а кто-то может даже и умрет от страха.
Вот это «общество зажимают» сформировано на основе каких-то одиночных роликов. Тут каждый из присутствующих (может кроме Витали) выходит из дома, ездит по своим городам, и по чужим городам тоже. Вы это все видите на улицах? Избивание ногами, пакование…
Я не говорю что так не бывает, я говорю о том, что сформирован массовый психоз «нас зажимают!» на основе единичных случаев. . А спрашиваешь каждого индивидуально, так оказывается он как жил до войны , так и живет. Иногда даже лучше. (Кто на фронте или имеет там родственников - это отдельная тема)
А, проголосовать не дадут в мае. Ну да, все спят и видят как бы проголосовать !!! С утра в 6 всегда вставали и шли к участку очередь занять, а тут лишили! Беда! Война зажала яйца в тиски!

хотаб, не дивися на авку, і не прийдеться міняти памперси

Як в анекдоті:

- Лікарю, коли я роблю ось так, то в мене болить ось тут. Що порадите?
- А ви так не робіть, і не буде там боліти.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 бер, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:59

  Ukrainian написав:У ЗСУ показали, як з кулемета знищили крилату ракету росіян на підльоті до Києва

Під час сьогоднішнього відбиття російської масованої ракетної атаки на Київ бійці мобільної вогневої групи знищили одну з ворожих повітряних цілей за допомогою великокаліберного кулемета Browning M2.

https://www.rbc.ua/rus/news/zsu-pokazal ... 29356.html
.......

Как-то слабо верится в реальность.
Скорость крылатых ракет порядка 1000+ км/час.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:01

  Slon_Nosov написав:влада не хоче показати власним прикладом як вона бажає захищати країну.
Я менш радикальний і тому не ставлю єдиним критерієм - перебування влади в окопах...

Але для отримання максимального ефекту- треба врахувати максимум не тільки своїх інтересів...поки що інтерес бути при владі пеервищує бажання захистити КРАЇНУ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:03

budivelnik
Много флуда не по теме вместо конкретного ответа - какие стимулы для мобилизации Вы видите?
ЛАД
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