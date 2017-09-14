клятий воєнпром партнерів не встиг завезти набоїв)
А вже не завозить?
воювати вже нікому
А вже нікому?
У нас на форумі на роту лише активних дописувачів.
Бетон щодня з ресторанів може по батальйону за ухо вивести,
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Додано: Чет 21 бер, 2024 16:40
d44 ,
А вже не завозить?
А вже нікому?
У нас на форумі на роту лише активних дописувачів.
Бетон щодня з ресторанів може по батальйону за ухо вивести,
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:43
Речь не о том, что зажимают особисто.
Разговор о методах мобилизации.
Не довольны методами.
Проблема в том, что я не вижу других возможных
Letusrock.
Я не натякаю. Но просто не вижу других способов при таком сопротивлении(?)/ухилянстве от мобилизации.
И, действительно, интересно, какие методы стимулирования можно использовать по вашему мнению.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:55
А що тут дивного?
Людина все життя прожила виключно на совкових методах примусу.
Звідки вона може знати про інші варіанти?
Я наприклад за 30 років в бізнесі переконався- нічого більш ефективного ніж мотиваційні методи - світ не придумав...
Правда ними також треба вміти користуватись, але совкам цього не поясниш.
Вони живуть наступними алгоритмами
генсек-найрозумніший
берія-найсильніший
А раз так, то звязка генсек+берія наведуть порядок....
це працювало 70 років ...і розвалилось
Виявилось що берія з апаратом вимагав все більше і більше грошей, а старіючі генсеки продукували все гірші і менш ефективні ідеї...
Тому( для мене)
1 Я платив і буду платити на 10% більше ніж платиться податків в моїй галузі в середньому по ринку на працівника
2 Я донатив і буду донатити тільки ті суми і тим людям-яким вірю.
3 Спробувати мене змусити - собі дорожче..я просто тих+10% податків переведу в 10% хабарів і жоден гетьманцев(навіть маленький з районної структури ДПС) мене зайвий раз чіпати не буде, Держава від цього не виграє, але якщо хоче-може спробувати
4 Мене можна попросити...але я не повірю , тому попросити мене може тільки той кому я вірю( при чому я розумію що той самий Порошенко не зупинить війну) , але його НАЯВНІСТЬ покаже мені що влада ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ ПЕРЕМОГИ вирішила поділитись владою
За це я ПОДІЛЮСЬ частиною своїх доходів...
І таких - мільйони.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:58
"сухими цифрами" считали до 24.02.2022.
получалось "Киев за 3 дня/Украину за неделю"
И?
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:59
ЛАД ,
Если ежедневно снимать и показывать видеоролики , в которых актер в костюме Флумана (на авке) будет варить в котле младенцев, а потом Флумана в своей авке впустить в детский сад, то все будут мокрые, а кто-то может даже и умрет от страха.
Вот это «общество зажимают» сформировано на основе каких-то одиночных роликов. Тут каждый из присутствующих (может кроме Витали) выходит из дома, ездит по своим городам, и по чужим городам тоже. Вы это все видите на улицах? Избивание ногами, пакование…
Я не говорю что так не бывает, я говорю о том, что сформирован массовый психоз «нас зажимают!» на основе единичных случаев. . А спрашиваешь каждого индивидуально, так оказывается он как жил до войны , так и живет. Иногда даже лучше. (Кто на фронте или имеет там родственников - это отдельная тема)
А, проголосовать не дадут в мае. Ну да, все спят и видят как бы проголосовать !!! С утра в 6 всегда вставали и шли к участку очередь занять, а тут лишили! Беда! Война зажала яйца в тиски!
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 бер, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:59
хотаб не став чекати і свічнувся
хотаб, не дивися на авку, і не прийдеться міняти памперси
Як в анекдоті:
- Лікарю, коли я роблю ось так, то в мене болить ось тут. Що порадите?
- А ви так не робіть, і не буде там боліти.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 бер, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:59
Как-то слабо верится в реальность.
Скорость крылатых ракет порядка 1000+ км/час.
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:01
Я менш радикальний і тому не ставлю єдиним критерієм - перебування влади в окопах...
Але для отримання максимального ефекту- треба врахувати максимум не тільки своїх інтересів...поки що інтерес бути при владі пеервищує бажання захистити КРАЇНУ.
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:03
budivelnik
Много флуда не по теме вместо конкретного ответа - какие стимулы для мобилизации Вы видите?
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