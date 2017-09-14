Hotab написав:Війна має сама розсосатись… Долярчики звільняться по різним причинам, пораняться, загинуть, може в полон потраплять, і коли воювати буде нікому, війна сама закінчиться. Л.Логіка ухилянта.
хотаб не став чекати і свічнувся
Бо твоя черга.
Як в анекдоті:
- Лікарю, коли я роблю ось так, то в мене болить ось тут. Що порадите? - А ви так не робіть, і не буде там боліти.
- Лікарю, я як відкрию очі, бачу що сітківка відклеєна - А ви не відкривайте. Підете в сапери!
Как-то слабо верится в реальность. Скорость крылатых ракет порядка 1000+ км/час.
Забагато наче. Але якщо чекати в своєму секторі, вибудувати «прогноз-дорожку» , то шанс є.
Скорость ракеты Х-101 — до 720 км/ч.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 бер, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И, действительно, интересно, какие методы стимулирования можно использовать по вашему мнению.
кошевой та інша писдота на відбитті атаки орків... але нажаль влада не хоче показати власним прикладом як вона бажає захищати країну. за два роки люди стали про щось здогадуватись.
Вот интересно, Кошевой не на фронте Вас задевает. А Хлывнюк? А Бутусов? А Вакарчук? А... Вот забыл фамилию блогера, который делал ультрапатриотические ролики, а недавно сбежал за границу и сказал, что воевать не собирается.
ЛАД написав:budivelnik Много флуда не по теме вместо конкретного ответа - какие стимулы для мобилизации Вы видите?
Як я можу пояснити совку смак бананів, якщо він все життя харчувався жолудями?
Ну напишу я наступне..
Зеленський виходить і закликає ( з одночасними вибаченнями за хамство 2019 рік) Порошенка зайняти пост Премєр Міністра... Після чого Зайнявши пост Премєра - Порошенко закликає бізнес ЗБІЛЬШИТИ свої платежі в Бюджет , а тим хто буде сплачувати +10-30% попереднього рівня( або додаткову фіксовану плату в розмірі *****грн/місяць) в рекрутингові центри дасть право отримати бронь на кількість рекрутів мобілізованих цим центром пропорційно розміру внесених коштів.....
Але ж ти цього зрозуміти не в стані...це ж виявиться що ТЦК треба розігнати і кількість бажаючих служити виросте(особливо якщо рекрутингові центри будуть набирати в певні підрозділи)..а ще через якийсь час виявиться що військовому самодурству прийде кінець..бо там де комбриг чево ізволіте - там і служити буде нікому... і так далі і тому подібне.
Речь не о том, что зажимают особисто. Разговор о методах мобилизации.
Если ежедневно снимать и показывать видеоролики , в которых актер в костюме Флумана (на авке) будет варить в котле младенцев, а потом Флумана в своей авке впустить в детский сад, то все будут мокрые, а кто-то может даже и умрет от страха. Вот это «общество зажимают» сформировано на основе каких-то одиночных роликов. Тут каждый из присутствующих (может кроме Витали) выходит из дома, ездит по своим городам, и по чужим городам тоже. Вы это все видите на улицах? Избивание ногами, пакование… Я не говорю что так не бывает, я говорю о том, что сформирован массовый психоз «нас зажимают!» на основе единичных случаев. . А спрашиваешь каждого индивидуально, так оказывается он как жил до войны , так и живет. Иногда даже лучше. (Кто на фронте или имеет там родственников - это отдельная тема) А, проголосовать не дадут в мае. Ну да, все спят и видят как бы проголосовать !!! С утра в 6 всегда вставали и шли к участку очередь занять, а тут лишили! Беда! Война зажала яйца в тиски!
Да я понимаю Вас. Но я не об избиениях, а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах. Как это сделать?
budivelnik Очередной флуд вполне в духе совкового прапорщика. Вопрос о том, как мобилизовать людей, а рассказывает, как забронировать. А методы - "закликає". Не наелись "закликів" в советские времена? Ну и голубая мечта - "Порошенко премьер". Сразу и победим.
ЛАД написав:Я не натякаю. Но просто не вижу других способов при таком сопротивлении(?)/ухилянстве от мобилизации. И, действительно, интересно, какие методы стимулирования можно использовать по вашему мнению.
методи Bobua - безпека, фортифікація, оріентація на цінність солдата а не на розбите село в три хати методи політичні - максимально замінити жінками / пенсіонерами та інвалідами держапарат/правоохоронні органи/суди і т.д. рекрутинг - короткострокові контракти, можливість відпустки в/с за кордоном, відповальність командирів, тцк та влк, заборона переводу без згоди (з ракетчика у штурмовики) фінансові методи - більша з/п, квартири/земля, пільгові кредити/іпотеки, пенсії
Але це все запізно бо довіри вже нема, плюс грошей теж). тим не менш афганський чи парагвайський варіант війни неможливий також бо він передбачає наявність консолідованого, ідейного, бідного та неосвідченого суспільства