Hotab написав:



Речь не о том, что зажимают особисто.

Разговор о методах мобилизации.





Если ежедневно снимать и показывать видеоролики , в которых актер в костюме Флумана (на авке) будет варить в котле младенцев, а потом Флумана в своей авке впустить в детский сад, то все будут мокрые, а кто-то может даже и умрет от страха.Вот это «общество зажимают» сформировано на основе каких-то одиночных роликов. Тут каждый из присутствующих (может кроме Витали) выходит из дома, ездит по своим городам, и по чужим городам тоже. Вы это все видите на улицах? Избивание ногами, пакование…Я не говорю что так не бывает, я говорю о том, что сформирован массовый психоз «нас зажимают!» на основе единичных случаев. . А спрашиваешь каждого индивидуально, так оказывается он как жил до войны , так и живет. Иногда даже лучше. (Кто на фронте или имеет там родственников - это отдельная тема)А, проголосовать не дадут в мае. Ну да, все спят и видят как бы проголосовать !!! С утра в 6 всегда вставали и шли к участку очередь занять, а тут лишили! Беда! Война зажала яйца в тиски!