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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:35
ЛАД написав:
а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах.
А які об'єми потрібні? Ось що людей хвилює. Закопатися та тримати фрон то мабуть одна цифра, відвойовувати Крим то інша. І як та чим це буде реалізовуватись - "за родіну за сталіна", або "Таурусами" та "Атакамасами".
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:36
ЛАД
,
Или финиш это уже в момент падения на объект?
Точную инфу наверное лишь коцабы знают.
Могу предположить, что ракета перед ударом делает «горку», а затем пикируя разгоняется до максимальной скорости.
720 немало, но сноп пуль из высокоскоростного пулемета может зацепить.
Обязательно имея заранее точные данные о секторе подхода (планшет с обстановкой) ракеты.
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Hotab
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:36
Xenon написав:
в Одеській області будуть переіменовані деякі населені пункти
с.Надеждівка - на с. Шампань
місто Южне - на місто Порт-Аненталь
село Роща - на с. Новий Париж
тепер ясно, чього Макрон вибрав Одеську область ))))
Есть в том же Арцизском районе село Веселый Кут. Название было получено в 1945 году в результате переименования с названия Париж, которое было одно из первых после основания села в 1816 году немецкими колонистами. Село Роща получило название в 1945 году после переименования с названия Новый Париж. И вот вернулось старое название.
Можно предположить, что переименование Веселого Кута в Париж задело бы самолюбие французских партнеров.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:37
Hotab написав:ЛАД
,
а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах.
Как это сделать?
Я розраховую на новий закон. Нажаль запізно. Поки він вступить в дію, потім же кожному нададуть термін для актуалізації даних, потім призвати, навчити… «шото я очкую за наш фронт»…
"термін для актуалізації даних, потім призвати"
Вы забыли между этими пунктами вставить "пока оштрафуют достаточное количество" ге уверен, что все/многие поторопятся "актуализироваться".
Вот поэтому не особо рассчитываю на новый закон. "Поки сонце зійде, ропа очі виїсть".
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:42
Фаселес вже став на захист Мирослава Олешка ))))
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:43
ЛАД
,
Поки сонце зійде, ропа очі виїсть".
Ну тогда мы все заслужили то, что будет.
Днепровский «бандит» подарит СТО (если он УЖЕ не из Мюнхена , где жена с сыном, по ночам отписывает). Флуман кавалирки (все равно нахалбуд, забрать не принадлежащее оно вообще даже не считается) отдаст «Гиви». Что заслужили, то и получим.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:45
Letusrock написав:
........
методи Bobua - безпека, фортифікація, оріентація на цінність солдата а не на розбите село в три хати
методи політичні - максимально замінити жінками / пенсіонерами та інвалідами держапарат/правоохоронні органи/суди і т.д.
рекрутинг - короткострокові контракти, можливість відпустки в/с за кордоном, відповальність командирів, тцк та влк, заборона переводу без згоди (з ракетчика у штурмовики)
фінансові методи - більша з/п, квартири/земля, пільгові кредити/іпотеки, пенсії
Але це все запізно бо довіри вже нема, плюс грошей теж).
Кое-что справедливо. В основном, что касается "методи політичні". Остальное не очень реалистично. Сейчас времени нет, разбирать не буду. Если захотите, возможно, позже.
А грошей і не було. З самого початку.
тим не менш афганський чи парагвайський варіант війни неможливий також бо він передбачає наявність консолідованого, ідейного, бідного та неосвідченого суспільства
Ось чого нема, того нема. Головним чином - консолідованого
.
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ЛАД
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:45
Hotab написав:ЛАД
,
Или финиш это уже в момент падения на объект?
Точную инфу наверное лишь коцабы знают.
Могу предположить, что ракета перед ударом делает «горку», а затем пикируя разгоняется до максимальной скорости.
720 немало, но сноп пуль из высокоскоростного пулемета может зацепить.
Обязательно имея заранее точные данные о секторе подхода (планшет с обстановкой) ракеты.
сбили из браунинга)
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:47
d44 написав: ЛАД написав:
а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах.
А які об'єми потрібні? Ось що людей хвилює. Закопатися та тримати фрон то мабуть одна цифра, відвойовувати Крим то інша. І як та чим це буде реалізовуватись - "за родіну за сталіна", або "Таурусами" та "Атакамасами"
.
А кото это сегодня может сказать?
Кто знает?
Это зависит не от нас.
Сегодня, на мой взгляд, - "Закопатися та тримати фронт".
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:48
Hotab написав:ЛАД
,
Поки сонце зійде, ропа очі виїсть".
Ну тогда мы все заслужили то, что будет.
Днепровский «бандит» подарит СТО (если он УЖЕ не из Мюнхена , где жена с сыном, по ночам отписывает). Флуман кавалирки (все равно нахалбуд, забрать не принадлежащее оно вообще даже не считается) отдаст «Гиви». Что заслужили, то и получим.
забув згадати про такі активи, як туфлі за $15 і опеньки що ростуть на дровах під сараєм
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 21 бер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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