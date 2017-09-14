RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 72807281728272837284>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах.
А які об'єми потрібні? Ось що людей хвилює. Закопатися та тримати фрон то мабуть одна цифра, відвойовувати Крим то інша. І як та чим це буде реалізовуватись - "за родіну за сталіна", або "Таурусами" та "Атакамасами".
d44
 
Повідомлень: 222
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:36

ЛАД ,

Или финиш это уже в момент падения на объект?


Точную инфу наверное лишь коцабы знают.
Могу предположить, что ракета перед ударом делает «горку», а затем пикируя разгоняется до максимальной скорости.
720 немало, но сноп пуль из высокоскоростного пулемета может зацепить.
Обязательно имея заранее точные данные о секторе подхода (планшет с обстановкой) ракеты.
Hotab
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2193 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:36

  Xenon написав:в Одеській області будуть переіменовані деякі населені пункти

с.Надеждівка - на с. Шампань

місто Южне - на місто Порт-Аненталь

село Роща - на с. Новий Париж



тепер ясно, чього Макрон вибрав Одеську область ))))

Есть в том же Арцизском районе село Веселый Кут. Название было получено в 1945 году в результате переименования с названия Париж, которое было одно из первых после основания села в 1816 году немецкими колонистами. Село Роща получило название в 1945 году после переименования с названия Новый Париж. И вот вернулось старое название.
Можно предположить, что переименование Веселого Кута в Париж задело бы самолюбие французских партнеров.
tumos
 
Повідомлень: 1809
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:37

  Hotab написав:ЛАД ,

а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах.
Как это сделать?


Я розраховую на новий закон. Нажаль запізно. Поки він вступить в дію, потім же кожному нададуть термін для актуалізації даних, потім призвати, навчити… «шото я очкую за наш фронт»…

"термін для актуалізації даних, потім призвати"
Вы забыли между этими пунктами вставить "пока оштрафуют достаточное количество" ге уверен, что все/многие поторопятся "актуализироваться".
Вот поэтому не особо рассчитываю на новый закон. "Поки сонце зійде, ропа очі виїсть".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5277 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фаселес вже став на захист Мирослава Олешка ))))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:43

ЛАД ,

Поки сонце зійде, ропа очі виїсть".


Ну тогда мы все заслужили то, что будет.
Днепровский «бандит» подарит СТО (если он УЖЕ не из Мюнхена , где жена с сыном, по ночам отписывает). Флуман кавалирки (все равно нахалбуд, забрать не принадлежащее оно вообще даже не считается) отдаст «Гиви». Что заслужили, то и получим.
Hotab
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2193 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:45

  Letusrock написав:........
методи Bobua - безпека, фортифікація, оріентація на цінність солдата а не на розбите село в три хати
методи політичні - максимально замінити жінками / пенсіонерами та інвалідами держапарат/правоохоронні органи/суди і т.д.
рекрутинг - короткострокові контракти, можливість відпустки в/с за кордоном, відповальність командирів, тцк та влк, заборона переводу без згоди (з ракетчика у штурмовики)
фінансові методи - більша з/п, квартири/земля, пільгові кредити/іпотеки, пенсії
Але це все запізно бо довіри вже нема, плюс грошей теж).

Кое-что справедливо. В основном, что касается "методи політичні". Остальное не очень реалистично. Сейчас времени нет, разбирать не буду. Если захотите, возможно, позже.
А грошей і не було. З самого початку.

тим не менш афганський чи парагвайський варіант війни неможливий також бо він передбачає наявність консолідованого, ідейного, бідного та неосвідченого суспільства

Ось чого нема, того нема. Головним чином - консолідованого.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5277 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:45

  Hotab написав:ЛАД ,

Или финиш это уже в момент падения на объект?


Точную инфу наверное лишь коцабы знают.
Могу предположить, что ракета перед ударом делает «горку», а затем пикируя разгоняется до максимальной скорости.
720 немало, но сноп пуль из высокоскоростного пулемета может зацепить.
Обязательно имея заранее точные данные о секторе подхода (планшет с обстановкой) ракеты.

сбили из браунинга)
Прохожий
 
Повідомлень: 13534
З нами з: 05.06.13
Подякував: 911 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:47

  d44 написав:
  ЛАД написав:а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах.
А які об'єми потрібні? Ось що людей хвилює. Закопатися та тримати фрон то мабуть одна цифра, відвойовувати Крим то інша. І як та чим це буде реалізовуватись - "за родіну за сталіна", або "Таурусами" та "Атакамасами".

А кото это сегодня может сказать?
Кто знает?
Это зависит не от нас.
Сегодня, на мой взгляд, - "Закопатися та тримати фронт".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5277 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:48

  Hotab написав:ЛАД ,

Поки сонце зійде, ропа очі виїсть".


Ну тогда мы все заслужили то, что будет.
Днепровский «бандит» подарит СТО (если он УЖЕ не из Мюнхена , где жена с сыном, по ночам отписывает). Флуман кавалирки (все равно нахалбуд, забрать не принадлежащее оно вообще даже не считается) отдаст «Гиви». Что заслужили, то и получим.

забув згадати про такі активи, як туфлі за $15 і опеньки що ростуть на дровах під сараєм
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 бер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34329
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2755 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 72807281728272837284>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 177089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 14995
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 588377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.