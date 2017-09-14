Додано: Чет 21 бер, 2024 17:54

ЛАД написав: budivelnik написав: Як я можу пояснити совку смак бананів, якщо він все життя харчувався жолудями?



Ну напишу я наступне..



Зеленський виходить і закликає ( з одночасними вибаченнями за хамство 2019 рік) Порошенка зайняти пост Премєр Міністра...

Після чого

Зайнявши пост Премєра - Порошенко закликає бізнес ЗБІЛЬШИТИ свої платежі в Бюджет ,

а тим хто буде сплачувати +10-30% попереднього рівня( або додаткову фіксовану плату в розмірі *****грн/місяць) в рекрутингові центри дасть право отримати бронь на кількість рекрутів мобілізованих цим центром пропорційно розміру внесених коштів.....



Але ж ти цього зрозуміти не в стані...це ж виявиться що ТЦК треба розігнати і кількість бажаючих служити виросте(особливо якщо рекрутингові центри будуть набирати в певні підрозділи)..а ще через якийсь час виявиться що військовому самодурству прийде кінець..бо там де комбриг чево ізволіте - там і служити буде нікому...

і так далі і тому подібне.

Очередной флуд вполне в духе совкового прапорщика.

Вопрос о том, как мобилизовать людей, а рассказывает, как забронировать.

А методы - "закликає".

Не наелись "закликів" в советские времена?

Ну и голубая мечта - "Порошенко премьер".

Сразу и победим. Як я можу пояснити совку смак бананів, якщо він все життя харчувався жолудями?Ну напишу я наступне..Зеленський виходить і закликає ( з одночасними вибаченнями за хамство 2019 рік) Порошенка зайняти пост Премєр Міністра...Після чогоЗайнявши пост Премєра - Порошенко закликає бізнес ЗБІЛЬШИТИ свої платежі в Бюджет ,а тим хто буде сплачувати +10-30% попереднього рівня( або додаткову фіксовану плату в розмірі *****грн/місяць) в рекрутингові центри дастьАле ж ти цього зрозуміти не в стані...це ж виявиться що ТЦК треба розігнати і кількість бажаючих служити виросте(особливо якщо рекрутингові центри будуть набирати в певні підрозділи)..а ще через якийсь час виявиться що військовому самодурству прийде кінець..бо там де комбриг чево ізволіте - там і служити буде нікому...і так далі і тому подібне.Очередной флуд вполне в духе совкового прапорщика.Вопрос о том, каклюдей, а рассказывает, как забронировать.А методы - "закликає".Не наелись "закликів" в советские времена?Ну и голубая мечта - "Порошенко премьер".Сразу и победим.

Я ж тебе попереджавНу не може та що харчується жолудями - зрозуміти смак нектару...Немає в неї смакових рецепторів для цього і вільних сірих клітин в мозку немає щоб це зрозуміти.1 Я показав як створити умови щоб ПІШЛИ...Ясно , що створення умов щоб пішли - це не бусифікація і не постріли в коліно..але ти тільки такі методи й бачив, тому других не знаєш.2 Питання ж не в прізвищі...Питання кому я вірю..Якщо я не вірю команді з пяти кротів очолюваній нарцисом.. - то ясно що ця команда НЕ МОЖЕ вимагати від мене більшого ніж робить сама...а так як сама вона робить навіть менше ніж я- то взагалі...3 А от якщо команді нарцисів привести того , кого вони ошельмували( хоч він в своїй риториці виявився правий) - то виходить що вони ЗГОДНІ поступитись частиною свого нарцисизму заради кінцевого результату...Раз так - то і я можу це зробити.І при цьому не потрібні ні розстрільні команди ні примусові заград загони...